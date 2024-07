Kế toán trưởng kiêm nhiệm thành viên HĐQT, một công ty bị xử phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần In Hàng không (mã chứng khoán: IHK) với tổng số tiền lên tới 190 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25/7.

Trong đó, công ty bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

In hàng không đang rơi vào tình trạng thua lỗ, âm dòng tiền (Ảnh chụp màn hình website công ty).

Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu, gồm: tài liệu kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2022.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần In Hàng không còn bị UBCKNN phạt tiền 125 triệu đồng do không đảm bảo thành viên hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện.

UBCKNN cho hay, công ty bố trí nhân sự vừa là kế toán trưởng vừa kiêm nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị, không tuân thủ quy định tại khoản 4 Điều 52 Luật Kế toán và Điều 3 Luật Doanh nghiệp.

Trong một diễn biến gần nhất, In Hàng không công bố thông tin bổ nhiệm bà Bùi Thị Tình, thư ký công ty kiêm chức vụ người phụ trách quản trị công ty kể từ 26/7. Trước đó, ông Ngô Xuân Giảng đã được thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT kể từ ngày 1/6.

Theo báo cáo tài chính quý II vừa được công ty công bố, trong quý vừa rồi, In Hàng không đạt 23,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Sau khi khấu trừ giá vốn và các chi phí, công ty ghi nhận lỗ thuần 1,5 tỷ đồng (tăng lỗ gấp đôi so với cùng kỳ 2023), lỗ sau thuế 1,48 tỷ đồng.

Dòng tiền của công ty bị đứt gãy khi lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 3,6 tỷ đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm gần 6 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm xấp xỉ 9,9 tỷ đồng.