Đại gia Thái rút khỏi liên doanh Café Amazon, dừng cuộc chơi ở Việt Nam?

Công ty Central Plaza Hotel (Centel) của Thái Lan vừa thông báo sẽ rút khỏi liên doanh Café Amazon tại Việt Nam. Động thái trên được xem là một bước chuyển đổi chiến lược nhằm đối phó với thị trường cà phê vốn cạnh tranh vô cùng khốc liệt tại đây.

Thông tin trên được Insider Retail - trang thông tin chuyên về lĩnh vực bán lẻ, thương mại điện tử, hàng tiêu dùng nhanh và nhượng quyền thương mại của Australia - đăng tải. Theo nguồn này, điều đó sẽ dẫn đến việc giải thể Công ty cổ phần Tập đoàn ORC Coffee Passion (ORCG) - đơn vị đang vận hành chuỗi Café Amazon tại Việt Nam.

Chuỗi Café Amazon từng tuyên bố sẽ phủ sóng Việt Nam (Ảnh: IT).

ORCG là liên doanh giữa Central Restaurants Group (Việt Nam) - một công ty con của Centel, nắm giữ 40% cổ phần. Còn PTTOR International Holdings (Singapore) - công ty con của PTT Oil and Retail Business - một tập đoàn đã niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan - nắm giữ 60% còn lại.

Trong một thông báo gửi lên Sở Giao dịch chứng khoán Bangkok (Thái Lan), Centel cho biết lý do của quyết định này là để "sắp xếp lại các ưu tiên kinh doanh" và thích ứng với những thách thức của thị trường.

Inside Retail nhận xét quyết định này cũng đã "đặt dấu chấm hết" cho vai trò của Centel trong kế hoạch mở rộng thương hiệu Café Amazon tại Việt Nam. Kế hoạch đó được khởi động từ năm 2020 với tham vọng đưa thương hiệu này trở thành một thương hiệu cà phê hàng đầu thế giới.

Điểm lại, năm 2021 khi toàn thị trường đang tổn thương hậu Covid-19, Café Amazon lựa chọn Việt Nam là điểm đến thứ 10 trong kế hoạch mở rộng toàn cầu. Thời gian này, thương hiệu nhanh chóng có 5 cửa hàng tại Việt Nam. Đại diện chuỗi thậm chí tuyên bố sẽ phủ sóng Việt Nam.