Đại gia Nguyễn Văn Tuấn xuất hiện giữa "bão tin đồn", mất cả nghìn tỷ đồng

Trong sáng ngày 8/4, Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Nam (Cadivi, mã chứng khoán: CAV) đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến với chủ tọa là ông Nguyễn Văn Tuấn.

Theo biên bản và nghị quyết cuộc họp, ĐHĐCĐ Cadivi đã bầu ra Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 5 thành viên là ông Nguyễn Văn Tuấn, ông Lê Quang Định, ông Đặng Phan Tường, ông Đỗ Duy Hưng và ông Phan Ngọc Hiếu. Trong phiên họp đầu tiên sau đại hội, HĐQT của Cadivi đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Tuấn (Ảnh: Gelex).

Ông Tuấn sinh năm 1984, bắt đầu làm Chủ tịch Cadivi từ tháng 5/2017. Hiện nay, ông Tuấn còn nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp khác như Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Gelex (mã chứng khoán: GEX), Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Viglacera (mã chứng khoán: VGC), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Gelex (Gelex Electric), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hạ tầng Gelex, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Liên doanh S.A.S-CTAMAD (đơn vị chủ đầu tư của khách sạn 5 sao Melia Hà Nội).

Ông Nguyễn Văn Tuấn mặc dù không sở hữu trực tiếp cổ phần tại Cadivi nhưng đại diện sở hữu gần 13,85 triệu cổ phiếu CAV, chiếm 24% vốn điều lệ Cadivi. Cổ đông lớn nhất tại Cadivi là Gelex Electric đang kiểm soát tới 96,35%.

ĐHĐCĐ Cadivi cũng đã thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 với doanh thu hợp nhất 12.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 526 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức lên tới 50%.

Tuần qua, mặc dù doanh nghiệp công bố nhiều thông tin tích cực nhưng cổ phiếu liên quan đến ông Nguyễn Văn Tuấn lại lao dốc mạnh do những tin đồn bất lợi lan truyền trên mạng xã hội, các hội nhóm chứng khoán.

Trong đó, GEX của Gelex có 4 phiên liền giảm giá, riêng phiên 8/4 giảm sàn. 4 phiên giảm vừa qua đã "lấy đi" của mã này 6.800 đồng/cổ phiếu, giảm 16,65%. Cổ phiếu VIX của Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX cũng giảm sàn phiên 8/4 và giảm 4 phiên với tổng mức giảm 4.000 đồng/cổ phiếu tương ứng giảm 16,39%.

Ông Nguyễn Văn Tuấn hiện sở hữu 58 triệu cổ phiếu VIX (chiếm tỷ lệ 10,56% cổ phần doanh nghiệp) và 192,3 triệu cổ phiếu GEX (chiếm tỷ lệ 22,58%). Với mức giảm của cổ phiếu trong 4 phiên qua, tài sản của ông Tuấn bị thiệt hại xấp xỉ 1.540 tỷ đồng.

Ngoài ra, cổ phiếu VGC của Tổng công ty Viglacera - CTCP có 2 phiên giảm sàn trên 4 phiên giảm, tổng mức giảm trong 4 phiên vừa qua là 12.500 đồng/cổ phiếu tương ứng giảm 18,83%.

Trong một diễn biến khác, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an - người phát ngôn Bộ Công an - vừa cho biết, thời gian gần đây, dư luận quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm, đồng tình, ủng hộ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, điều tra một số vụ án hình sự liên quan đến vi phạm trên lĩnh vực y tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản (xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Tân Hoàng Minh…).

Tuy nhiên, lợi dụng việc cơ quan điều tra khởi tố, điều tra các vụ án trên, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, được cho là vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp khác (chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản), thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội; xuất hiện những bình luận, chia sẻ cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố, xử lý những cá nhân, doanh nghiệp này, tác động xấu tới dư luận xã hội, tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Việt Nam, gây thiệt hại về uy tín, kinh tế của cá nhân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Bộ Công an đang chỉ đạo các lực lượng chức năng thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ, kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định tất cả những đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng, góp phần tạo môi trường kinh doanh ổn định, lành mạnh. Bộ Công an khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng.