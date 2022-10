Đã nên xuống tiền khi VN-Index hồi phục sát 1.000 điểm?

Kiên nhẫn chờ đợi VN-Index cho tín hiệu tích lũy trở lại từ 3-5 phiên

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index rung lắc mạnh với biên độ 20 điểm và vẫn giữ được sắc xanh về cuối phiên quay lại khu vực 1.000 điểm. Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết phiên tạo nến dạng spinning top với bóng nến dài cho thấy sự giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán.

Bên cạnh đó, chỉ báo MACD của khung đồ thị ngày vẫn đang hướng xuống nên thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro nhất định trong các phiên tới và chưa thể khẳng định VN-Index đã tạo đáy. Công ty chứng khoán khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index cho tín hiệu tích lũy trở lại từ 3-5 phiên để quản trị rủi ro tối đa trong ngắn hạn.

Chỉ với một phiên tăng thì xu hướng giảm của thị trường vẫn chưa thay đổi

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Phiên hồi phục này giúp nhà đầu tư giải tỏa tâm lý sau khi Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất điều hành thêm 1%. Sau 4 phiên giảm liên tiếp và để mất ngưỡng tâm lý 1.000 điểm, ở phiên phục hồi này cũng có vài điểm nhấn đáng chú ý như: Dòng tiền bắt đáy đã quay trở lại, độ nảy trong phiên của chỉ số VN-Index là khá tốt với 46 điểm kể từ mức đáy lên đỉnh trong phiên. Do vậy, dù không thể đóng cửa trên ngưỡng tâm lý 1.000 điểm thì nỗ lực từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt cũng rất đáng ghi nhận sau chuỗi giảm mạnh vừa qua.

VN-Index đã có một phiên hồi phục với thanh khoản tăng (Ảnh chụp màn hình).

Thanh khoản như ở phiên 25/10 đã là tích cực trong bối cảnh liên tiếp 3 tuần ở dưới ngưỡng khớp lệnh 10.000 tỷ đồng. Tuy vậy, vẫn cần thanh khoản mạnh hơn nữa để thị trường lấy lại ngưỡng 1.000 điểm vững chắc hơn, qua đó lôi kéo dòng tiền quay trở lại.

Về kỹ thuật, chỉ với một phiên tăng thì xu hướng giảm của thị trường vẫn chưa thay đổi, nhà đầu tư nên quan sát các cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần hoặc gần mức giá trần hôm qua ở các phiên tiếp theo, thanh khoản tăng ở các cổ phiếu này là có thể bắt đáy từng phần.

Xu hướng ngắn hạn có thể cải thiện khi VN-Index vượt lên trên mốc tâm lý 1.000 điểm

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán điều chỉnh về vùng giá 950-980 điểm, đây là vùng giá đóng cửa của 11 tháng liên tiếp từ tháng 2/2019 đến tháng 12/2019. Kết phiên VN-Index phục hồi tăng điểm trở lại ở mức 997,7 điểm, khối lượng giao dịch đột biến trên mức trung bình. Thị trường vẫn phân hóa với rất nhiều mã còn chịu áp lực bán mạnh mặc dù VN-Index đã giảm mạnh hơn 36% tính từ đầu năm 2022, mức giảm giá tương đương năm 2020 thời điểm đại dịch Covid-19.

VN-Index đang phục hồi kiểm tra lại vùng hỗ trợ tâm lý, giá thấp nhất năm 2021 tương ứng quanh 1.000 điểm. Xu hướng ngắn hạn của VN-Index có thể cải thiện khi vượt lên trên mốc tâm lý 1.000 điểm, và xu hướng giảm giá mạnh có thể xác nhận kết thúc với kỳ vọng 2 đáy ngắn hạn nếu VN-Index vượt lên vùng kháng cự 1.035-1.040 điểm tương ứng kháng cự nối các đỉnh ngắn hạn kéo dài từ cuối tháng 8 đầu tháng 9 đến nay.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng thấp, chờ thị trường chung ổn định trở lại, thoát khỏi xu hướng suy giảm ngắn hạn, ưu tiên các mã cơ bản tốt, tỷ trọng tiền mặt cao, ít chịu ảnh hưởng từ diễn biến vĩ mô hiện nay.

Nên thận trọng quan sát thêm diễn biến phiên sắp tới để xác nhận xu hướng

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Nhịp điều chỉnh tiếp tục xuất hiện trong giai đoạn nửa đầu phiên sáng, tuy nhiên lực kéo tại nhóm ngân hàng và chứng khoán giúp VN-Index lấy lại sắc xanh và có thời điểm vượt mốc 1.000 điểm. Tuy nhiên, với việc lực cầu gần như tập trung tại nhóm VN30 và chưa có sự lan tỏa tới toàn bộ thị trường, đà hồi phục của chỉ số có phần hạ nhiệt và kết phiên tăng khoảng 1%.

Trên đồ thị kỹ thuật ngày, VN-Index xuất hiện một cây nến xanh với khối lượng khớp lệnh cao hơn gần 40% so với trung bình 10 phiên và cao hơn đáng kể so với 2 phiên giảm mạnh trước đó. Tuy nhiên, với việc chỉ số đang tiến sát ngưỡng kháng cự tâm lý quan trọng và độ rộng thị trường chưa có tính lan tỏa, nhà đầu tư nên thận trọng quan sát thêm diễn biến phiên sắp tới để xác nhận xu hướng.

Trong trường hợp đà hồi phục tiếp diễn và kéo dài tới cuối phiên, tâm lý nhà đầu tư sẽ có sự cân bằng và mốc 1.000 điểm sẽ trở thành hỗ trợ của VN-Index. Tuy nhiên, nếu chỉ số không thể vượt qua ngưỡng 1.000 điểm, khả năng nhịp giảm giá có thể trở lại, hỗ trợ lúc này sẽ ở quanh vùng 950 điểm.

Tín hiệu hỗ trợ hiện tại chưa thuyết phục nên tạm thời vẫn cần thận trọng

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Lực cung hạ nhiệt quanh ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn 960 điểm đã tạo điều kiện cho thị trường hồi phục trở lại. Dù vậy, ngưỡng tâm lý 1.000-1.010 điểm tạm thời đóng vai trò là vùng cản mạnh, thể hiện qua thanh khoản tăng vọt khi thị trường tiếp cận vùng này và quay đầu giảm điểm trong phiên chiều.

Điều này cho thấy lực cung vẫn đang chi phối và tín hiệu hỗ trợ hiện tại chưa thuyết phục nên tạm thời vẫn cần thận trọng trước rủi ro suy yếu trở lại từ vùng cản 1.000-1.010 điểm của VN-Index. Do vậy, nhà đầu tư tạm thời vẫn cần cẩn trọng và không nên mua đuổi, đồng thời nên giữ danh mục ở mức an toàn do rủi ro của thị trường còn tiềm ẩn.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.