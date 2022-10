VN-Index mất mốc 1.000 điểm, nhà đầu tư cần hành động ra sao?

Hỗ trợ gần nhất của chỉ số quanh vùng 950 điểm

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Tiếp nối phiên giảm mạnh cuối tuần trước, VN-Index ngày 24/10 mất 3,3% và lùi xuống mốc 986 điểm - mức thấp nhất trong 2 năm qua. Kết phiên, sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế với số mã giảm gấp hơn 9 lần số mã tăng, trong đó có đến 249 mã giảm kịch biên độ trên cả 3 sàn cho thấy áp lực bán ra lớn.

Quan sát đồ thị kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới hỗ trợ cứng 1.000 điểm cùng lực cầu tại đây tỏ ra khá yếu khiến chỉ số không thể thu hẹp đà giảm để hình thành cây nến rút chân. Vì vậy, dự báo phiên 25/10 nhịp giảm điểm có thể tiếp diễn và hỗ trợ gần nhất của chỉ số quanh vùng 950 điểm.

Đồ thị kỹ thuật VN-Index (Ảnh chụp màn hình).

Với đà giảm hiện tại, Agriseco Research kỳ vọng thị trường sẽ sớm tạo đáy và sau đó dòng tiền sẽ phân hóa theo kết quả kinh doanh quý III. Do đó, Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường và kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu xác nhận điểm cân bằng. Nhà đầu tư có thể quan sát các doanh nghiệp hàng đầu thuộc các nhóm ngành có kết quả kinh doanh quý III khả quan như nhóm ô tô, bán lẻ trang sức, hóa chất.

Thị trường có thể đang chiết khấu cho rủi ro chưa được làm rõ ở phía trước

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Thị trường để mất ngưỡng tâm lý 1.000 điểm sau 2 năm, áp lực bán ở 2 phiên liên tiếp khiến hàng trăm cổ phiếu giảm sàn đang khiến tâm lý vốn đã yếu có thể trở nên bi quan và mất niềm tin từ nhà đầu tư. Thị trường trong nước hiện đang ngược dòng chứng khoán thế giới nên khó có thể nói tác động từ bên ngoài khiến thị trường giảm sâu như vậy.

Ở trong nước, mùa báo kết quả kinh doanh quý III cũng không tệ. Tuy vậy, thị trường rất có thể đang chiết khấu cho rủi ro chưa được làm rõ ở phía trước. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng, chưa vội bắt đáy, không dùng margin, ưu tiên bảo toàn vốn.

Kiên nhẫn chờ đợi điểm cân bằng để giải ngân cho nhịp sóng 4 phục hồi

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Lực cầu gần như không xuất hiện đã khiến cho VN-Index lùi sâu dưới 990 điểm. Về góc nhìn kỹ thuật, VN-Index đang nằm trong sóng đẩy 3 sau khi kết thúc nhịp sóng hiệu chỉnh phẳng vào cuối tháng 8.

Xét trên thang đo Fibonacci mở rộng tính từ đỉnh đầu tháng 4, VN-Index đã tiến sát vùng điểm 985 tương ứng với ngưỡng 0.786, nếu tình hình không được cải thiện, VN Index sẽ hướng về ngưỡng 1 tương đương với khu vực 900 điểm.

Bên cạnh đó, toàn bộ các chỉ báo đều đang cho tín hiệu tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy thứ 2 trong ngắn hạn. VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài thị trường, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index tìm điểm cân bằng để có thể giải ngân cho nhịp sóng 4 phục hồi.

Duy trì tỷ trọng thấp, chờ thị trường ổn định trở lại

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.000 điểm và tiếp tục giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Kết phiên, VN-Index giảm mạnh 3,3% về mức 986,15 điểm với áp lực bán vẫn gia tăng trên diện rộng, khối lượng giao dịch trên mức trung bình.

Xu hướng ngắn hạn và trung hạn tiếp tục suy giảm, tê liệt khi các vùng giá hỗ trợ tâm lý mạnh liên tiếp không giữ được, dẫn đến hiệu ứng bán tháo luân phiên diễn ra trên diện rộng. Với diễn biến tiêu cực và áp lực bán như hiện nay đến từ những ảnh hưởng liên thông từ thị trường trái phiếu đến thị trường chứng khoán, VN-Index trong phiên tiếp theo sẽ nỗ lực phục hồi kiểm tra lại vùng giá tâm lý quanh 1.000 điểm và vẫn có rủi ro tiếp tục điều chỉnh về vùng giá 950-970 điểm.

Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng thấp, chờ thị trường ổn định trở lại, thoát khỏi tình hình suy giảm, tê liệt như hiện nay.

Vẫn nên giữ danh mục ở mức an toàn do rủi ro của thị trường còn tiềm ẩn

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Thị trường chưa thể hồi phục và tiếp tục giảm sâu. Vùng hỗ trợ 1.000 điểm của VN-Index đã bị đánh mất. Thanh khoản giảm so với phiên trước, cho thấy dòng tiền vẫn còn dè dặt và giảm hoạt động bắt giá thấp. Tuy nhiên, có động thái tranh chấp mạnh vào giai đoạn cuối phiên và thanh khoản giao dịch cũng dồn vào giai đoạn này nhiều hơn, cho thấy có nỗ lực kiềm hãm đà giảm của thị trường.

Với động thái "rút chân" nhẹ này, có thể thị trường sẽ hồi phục nhẹ để kiểm tra lại nguồn cung tại vùng 1.000 điểm của VN-Index. Tuy nhiên, cần lưu ý xu thế chung của thị trường vẫn tiêu cực và vùng 1.000 điểm này đang trở thành vùng cản của thị trường. Do vậy, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian tới để đánh giá trạng thái của thị trường. Tạm thời vẫn nên giữ danh mục ở mức an toàn do rủi ro của thị trường còn tiềm ẩn.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.