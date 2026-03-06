Cựu chủ tịch LDG trở lại sau thời gian bị truy tố

Công ty cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) vừa thông báo thành lập Hội đồng chiến lược trực thuộc HĐQT, đồng thời giao ông Nguyễn Khánh Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng này.

Hội đồng chiến lược thực hiện chức năng tham mưu và tư vấn cho Hội đồng quản trị (HĐQT) cùng Ban điều hành về các định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp, xây dựng và triển khai chiến lược đối với những chủ trương và quyết sách quan trọng của công ty.

HĐQT thống nhất giao cho ông Hưng thực hiện tổ chức, điều phối hoạt động của Hội đồng chiến lược, xây dựng cơ cấu thành viên và quy chế hoạt động để đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Như vậy, ông Hưng đã chính thức trở lại công ty sau thời gian bị truy tố về tội lừa dối khách hàng liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh (Trảng Bom, Đồng Nai) và bị phạt 16 tháng tù. Trước khi bị truy tố và chịu án phạt, ông Hưng là Chủ tịch LDG.

Hồi giữa năm 2025, ông Hưng cũng từng xuất hiện tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty. Lúc đó, doanh nghiệp tiết lộ sắp tới đây, ông Hưng sẽ quay trở lại làm việc cùng ban lãnh đạo mới.

Khu dân cư Tân Thịnh (Ảnh: Hoàng Bình).

Vị cựu lãnh đạo trở lại trong bối cảnh doanh nghiệp vừa trải qua năm 2025 với doanh thu gấp 2,3 lần, đạt hơn 403 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 137 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với số lỗ hơn 1.505 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty bất động sản này vẫn phải đối mặt với khoản lỗ lũy kế hơn 1.208 tỷ đồng, xấp xỉ vốn chủ sở hữu 1.348 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 31%, lên 8.085 tỷ đồng. Tài sản phần lớn nằm ở các khoản phải thu và có hơn 1.612 tỷ đồng tiền và tương đương tiền (đang được phong tỏa để thực hiện nghĩa vụ của công ty). Doanh nghiệp này cũng được biết đến có quỹ đất tương đối lớn, tại Đà Nẵng, TPHCM.