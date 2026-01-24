Cục Thuế: Chấm dứt thu lệ phí môn bài từ năm nay

Ngày 24/1, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết cơ quan này vừa có công văn đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm 2026.

Theo đó, Nghị quyết số 198 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân quy định đã quy định rõ: "Chấm dứt việc thu, nộp lệ phí môn bài từ ngày 1/1/2026". Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản bãi bỏ quy định liên quan đến lệ phí môn bài.

Căn cứ quy định nêu trên, từ ngày 1/1, người nộp thuế không phải nộp lệ phí môn bài đối với năm nay và các năm tiếp theo.

Giao dịch tại chợ truyền thống (Ảnh: Ngọc Linh).

Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung này đến người nộp thuế để thực hiện thống nhất việc kê khai, nộp lệ phí môn bài kể từ năm nay.

Đồng thời, thực hiện rà soát, áp dụng các biện pháp quản lý thuế theo quy định để thu đúng, thu đủ số tiền lệ phí môn bài phát sinh phải nộp đối với năm 2025 trở về trước vào ngân sách Nhà nước.

Lệ phí môn bài là một khoản tiền mà các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa có nghĩa vụ phải nộp mỗi năm, đây là một loại thuế trực thu.

Cơ sở tính lệ phí môn bài thường phụ thuộc vào mức vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư đối với các tổ chức, còn đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, cơ sở tính lệ phí môn bài chủ yếu dựa vào doanh thu của họ trong năm.

Theo quy định hiện hành, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, lệ phí môn bài là 1 triệu đồng/năm; Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm, lệ phí là 500.000 đồng/năm…

Trong khi đó, mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là 3 triệu đồng/năm; tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống là 2 triệu đồng/năm…