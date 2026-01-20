Không phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế khi nộp lại hồ sơ vì đổi kỳ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 373/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Hai điểm mới về khai thuế, quyết toán thuế

Nghị định 373/2025 quy định, người nộp thuế đã khai theo quý nhưng không đủ điều kiện phải chuyển sang khai theo tháng từ tháng đầu của quý tiếp theo và nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng cho các quý trước, đồng thời tính tiền chậm nộp theo quy định.

Điểm mới là người nộp thuế không bị xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với các hồ sơ phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế. Hồ sơ khai theo tháng nộp lại được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai theo quý đã nộp. Quy định này khắc phục khoảng trống của Nghị định 126/2020, giúp giảm rủi ro xử phạt khi khai sai kỳ tính thuế.

Nghị định 373/2025 sửa đổi quy định về nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên. Theo đó, người nộp thuế thực hiện quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả thu nhập lớn nhất trong năm; nếu các nguồn thu nhập lớn nhất bằng nhau thì được lựa chọn một trong các cơ quan thuế tương ứng.

Buôn bán tại chợ truyền thống (Ảnh: Thành Đông).

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ không đúng nơi quy định, cơ quan thuế đã tiếp nhận sẽ hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế có thẩm quyền để giải quyết.

Quy định mới này thay thế cách xác định địa điểm quyết toán linh hoạt theo Nghị định 126/2020 nhằm đơn giản thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời bảo đảm công bằng nguồn thu và nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Bịt khoảng trống pháp lý về thời hạn nộp tiền đất

Nghị định 126/2020 chưa quy định cụ thể thời hạn cơ quan thuế thông báo và thời hạn người sử dụng đất nộp khoản tiền bổ sung đối với thời gian chưa tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Để khắc phục khoảng trống pháp lý này, Nghị định 373/2025 đã sửa đổi, bổ sung theo hướng xác định rõ thời điểm thông báo và thời hạn nộp tiền, đồng thời thực hiện thu khoản tiền bổ sung cùng với thời điểm thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Theo quy định mới, đối với tiền thuê đất, trường hợp nộp tiền thuê đất hằng năm, người thuê đất phải nộp tiền lần đầu chậm nhất 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo. Từ năm thứ 2, người thuê đất được lựa chọn nộp một lần hoặc hai lần trong năm, với các mốc thời hạn cụ thể vào ngày 31/5 và 31/10.

Quang cảnh bất động sản tại Hà Nội (Ảnh: Hà Phong).

Đối với hồ sơ khai điều chỉnh hoặc các trường hợp điều chỉnh nghĩa vụ tài chính (gia hạn sử dụng đất, chậm đưa đất vào sử dụng, xác định khoản tiền bổ sung…), người thuê đất phải nộp 50% số tiền trong 30 ngày và 50% còn lại trong 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Trường hợp nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thời hạn nộp tiền và khoản tiền bổ sung cũng được chia làm hai đợt: 50% trong 30 ngày và 50% trong 90 ngày kể từ ngày thông báo.

Đối với tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% số tiền trong 30 ngày và 50% còn lại trong 90 ngày kể từ ngày ban hành thông báo. Riêng trường hợp xác định lại tiền sử dụng đất quá 5 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư, hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ 100% số tiền trong 30 ngày.

Quy định mới giúp thống nhất thời điểm thông báo, thu tiền, tăng tính minh bạch và bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ trong quản lý các khoản thu về đất đai.

Nghị định 373/2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/2.