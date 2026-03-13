Cục Hải quan ra văn bản hỏa tốc hướng dẫn áp thuế nhập xăng dầu 0%

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 13658, hướng dẫn các đơn vị hải quan triển khai thực hiện Nghị định 72/2026 của Chính phủ về điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu phục vụ sản xuất xăng dầu.

Nghị định này sửa đổi mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định 26/2023.

Theo phụ lục kèm theo Nghị định, thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng như xylene, condensate, naphtha, reformate, nhiên liệu diesel, dầu nhiên liệu, nhiên liệu động cơ máy bay và một số loại kerosene được điều chỉnh về mức 0%.

Trên cơ sở đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị nghiên cứu nội dung Nghị định để phổ biến, hướng dẫn cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện khai báo đúng quy định.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 9/3. Các mức thuế suất điều chỉnh đã được cập nhật trên hệ thống VNACCS/VCIS và sẽ tự động áp dụng khi doanh nghiệp đăng ký tờ khai hải quan.

Những mã hàng được giảm thuế (Ảnh: Cục Hải quan).

Đáng chú ý, chính sách này chỉ có hiệu lực trong thời gian ngắn, từ ngày 9/3 đến hết ngày 30/4, tương đương khoảng 52 ngày. Sau mốc thời gian này, các mức thuế sẽ quay trở lại theo quy định tại Nghị định 26/2023. Điều này đồng nghĩa doanh nghiệp cần nhanh chóng triển khai hoạt động nhập khẩu và hoàn tất thủ tục khai báo hải quan nếu muốn tận dụng ưu đãi thuế.

Cục Hải quan cũng lưu ý, đối với các tờ khai nhập khẩu phát sinh từ ngày 9/3 đến trước ngày 11/3 nhưng khai báo mức thuế cao hơn mức thuế mới, doanh nghiệp cần thực hiện khai bổ sung để cơ quan hải quan xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Trước đó, trong hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính dự báo nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, nguồn cung xăng dầu nhập khẩu có thể bị thu hẹp và giá bị đẩy lên, gây rủi ro đối với việc bảo đảm nguồn cung trong nước.

Theo Bộ này, xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu. Đặc biệt, eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới - nếu bị phong tỏa có thể khiến khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Trung Đông không thể vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu, nhất là tại châu Á.

Hệ quả là nhiều nhà máy lọc dầu trong khu vực buộc phải cắt giảm công suất, sử dụng nguồn dự trữ dầu thô và hạn chế xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu, qua đó tiếp tục đẩy giá nhiên liệu lên cao.

Tại Việt Nam, một số nhà máy lọc dầu cũng có nguy cơ gặp khó khăn nếu nguồn dầu thô nhập khẩu bị gián đoạn, dẫn đến rủi ro không thực hiện được các hợp đồng giao hàng đã ký.

Hiện phần lớn xăng dầu nhập khẩu của Việt Nam đến từ các nước ASEAN và Hàn Quốc, với mức thuế suất chủ yếu 0% theo các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị thu hẹp, việc nhập khẩu xăng dầu thành phẩm từ các thị trường này cũng có thể gặp trở ngại.

Bộ Tài chính cho rằng việc điều chỉnh thuế nhập khẩu MFN là giải pháp nhằm tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp đầu mối tìm kiếm nguồn cung từ những thị trường chưa có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam, qua đó góp phần ổn định nguồn cung và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo kim ngạch nhập khẩu năm 2025, việc áp dụng mức thuế mới dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 1.024 tỷ đồng.