Cú lừa về "hầm trú ẩn": Vì sao ôm vàng dễ lỗ nặng?

Làn sóng tháo chạy khỏi lá chắn

Cuối tháng 2 và đầu tháng 3, khi xung đột địa chính trị nổ ra, thị trường tài chính toàn cầu chao đảo. Theo phản xạ tự nhiên, dòng tiền lập tức tìm đến vàng. Mức đỉnh 5.300 USD/ounce nhanh chóng được thiết lập.

Nhiều người tin rằng kim loại quý đang làm đúng nhiệm vụ nghìn năm của nó, đó là bảo vệ tài sản. Nhưng chỉ 20 ngày sau, kịch bản đảo chiều một cách tàn khốc. Giá rơi tự do xuống vùng 4.400 USD/ounce.

Một cú sập 10% diễn ra ngay giữa lúc rủi ro địa chính trị căng thẳng nhất. Những người ôm vàng với tâm thế tìm hầm trú ẩn bỗng chốc gánh khoản lỗ nặng nề. Chuyện gì đang thực sự xảy ra với tài sản được mệnh danh là an toàn nhất thế giới?

Từng được xem là tài sản phòng thủ tối thượng, vàng đang hành xử như một tài sản rủi ro với những cú lao dốc khó tin (Ảnh: Turkiye Today).

Theo Bloomberg, đợt giảm giá vừa qua đã giáng một đòn mạnh vào niềm tin của giới đầu tư. Vàng không còn phản ứng nhất quán với các cú sốc địa chính trị như trong quá khứ. Ngay cả khi một thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập, niềm tin vào khả năng phòng thủ của vàng vẫn chưa thể khôi phục.

Thay vì thu hút dòng tiền, thị trường lại chứng kiến một làn sóng tháo chạy. Dữ liệu từ The Market Ear tiết lộ một con số đáng chú ý. Chỉ trong nửa cuối tháng 3, khoảng 6 tỷ USD đã bị các quỹ đầu tư chuyên nghiệp rút sạch khỏi thị trường vàng.

Các quỹ giao dịch theo xu hướng (CTA) cũng đồng loạt xả hàng khi động lượng ngắn hạn chuyển sang tiêu cực. Lực bán mạnh đến mức kéo theo cả cổ phiếu của các công ty khai thác vàng lao dốc 25% kể từ khi chiến sự nổ ra.

Thị trường đang định giá các biến động hàng ngày của vàng ở mức trên 2%. Đây là con số quá lớn đối với một tài sản vốn được xem là "nằm yên giữ giá trị". Chính mức biến động cao này khiến các chiến lược đầu tư hệ thống e ngại và chưa thể quay lại thị trường.

Giải mã cú sập của hầm trú ẩn vàng

Vì sao "hầm trú ẩn" lại sập ngay lúc bão tố? Theo báo cáo của Morgan Stanley, câu trả lời nằm ở sự thay đổi bản chất của dòng tiền. Vàng hiện tại bị chi phối bởi các biến số vĩ mô thay vì tâm lý phòng thủ bản năng.

Ông James Luke, Giám đốc danh mục đầu tư tại Schroders, chỉ ra nguyên nhân đầu tiên là cú sốc thanh khoản. Khi căng thẳng thị trường gia tăng, nhà đầu tư hoảng loạn và đổ xô nắm giữ tiền mặt. Vàng, sau một năm tăng nóng, trở thành tài sản dễ bị bán nhất để bù đắp thanh khoản.

Nguyên nhân thứ hai đến từ bóng ma lãi suất. Nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải qua eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại thiếu hụt dầu khí. Lạm phát bị đe dọa bùng phát, buộc các ngân hàng trung ương ít có khả năng cắt giảm lãi suất hơn. Lãi suất thực duy trì ở mức cao lập tức tước đi sức hấp dẫn của vàng.

Thứ ba là áp lực từ các tổ chức lớn. Những lo ngại về áp lực tài khóa đã thúc đẩy hoạt động bán vàng từ các quỹ tài sản quốc gia. Các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi cũng phải dùng dự trữ vàng như nguồn thanh khoản ngắn hạn để hỗ trợ đồng nội tệ.

Hệ quả là vàng đang vận động như một tài sản rủi ro (risk-on/risk-off). The Market Ear nhấn mạnh, mối tương quan giữa vàng và chỉ số chứng khoán Mỹ đã xuất hiện những khoảng lệch lớn. Vàng thậm chí di chuyển ngược lại kỳ vọng phòng thủ khi chỉ số biến động VIX tăng vọt.

Vàng thất sủng, dòng tiền đầu tư đang đi về đâu?

Với những người có thói quen mua vàng phòng thân mỗi khi có biến, diễn biến này là một sự thức tỉnh. Thời kỳ nhắm mắt mua vàng để trú ẩn đại trà đã qua.

Thị trường đang chứng kiến một nghịch lý hiếm thấy. Mức độ lệch quyền chọn mua - bán tăng lên mức rất cao, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư phải trả phí cao hơn để mua quyền chọn phòng vệ rủi ro giảm giá của vàng. Họ đang phải "phòng thủ" trước chính công cụ phòng thủ của mình.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền thông minh đang dịch chuyển sang các kim loại khác. Morgan Stanley cho biết, bạc đang có nền tảng cơ bản vững chắc hơn vàng. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất kéo dài cùng nhu cầu công nghiệp từ năng lượng mặt trời và điện tử đang hỗ trợ mạnh mẽ cho giá bạc.

Nhôm cũng là một điểm sáng nhờ bài toán nguồn cung. Các biện pháp kiểm soát công suất tại Trung Quốc và chi phí điện năng cao khiến sản lượng nhôm khó tăng nhanh. Do đó, giá nhôm trên London Metal Exchange duy trì sự ổn định tương đối ngay cả khi kinh tế chung suy yếu.

Ngược lại, đồng lại khiến giới phân tích thận trọng. Dù có câu chuyện dài hạn về điện khí hóa, triển vọng ngắn hạn của đồng vẫn phức tạp và chịu tác động từ sự bất định của nhu cầu.

So với vàng, Morgan Stanley tỏ ra tích cực hơn với bạc - kim loại được đánh giá có nền tảng cơ bản vững chắc hơn dù cũng trải qua biến động (Ảnh: Deriv).

Dù vai trò trú ẩn ngắn hạn bị đặt dấu hỏi, các tổ chức như ANZ hay Goldman Sachs không bác bỏ giá trị dài hạn của vàng. Bối cảnh thế giới đa cực, nguy cơ lạm phát đình trệ và nợ công gia tăng tại nhóm G7 vẫn là nền tảng hỗ trợ vững chắc.

Bên cạnh đó, xu hướng phi USD hóa và lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối vẫn đang tiếp diễn. Khi các điều kiện vĩ mô thuận lợi hơn, đặc biệt là nếu Fed cắt giảm lãi suất, vàng có thể phục hồi.

Tuy nhiên, cách tiếp cận thị trường buộc phải thay đổi. Vàng hiện mang đặc điểm của một giai đoạn giao dịch chiến thuật, có thể đi ngang trong vùng 4.400-5.000 USD/ounce để tích lũy lại.

Khái niệm nắm giữ một "tài sản phòng thủ" chung chung đã nhường chỗ cho việc xác định các điểm nghẽn cấu trúc thực sự trên thị trường. Lợi thế giờ đây thuộc về những chiến lược giao dịch linh hoạt theo chu kỳ, thay vì tâm lý mua và chờ đợi một cách thụ động.