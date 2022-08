Cư dân Sun Grand City New An Thoi Phú Quốc nhận sổ đỏ

Pháp lý vững chắc của khu đô thị kiểu mẫu tại Phú Quốc

Tại Lễ trao Giấy chứng nhận sở hữu vừa qua, Sun Property (Thành viên Sun Group) đã trao "sổ đỏ" cho những cư dân đầu tiên của khu đô thị Sun Grand City New An Thoi. Đây được coi là nỗ lực rất lớn của Sun Property để mang tới cho cư dân giấy tờ pháp lý quan trọng nhất, dù phải trải qua 4 đợt giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ tới công tác triển khai thủ tục hành chính.

Lễ trao sổ đỏ đợt 1 cư dân Sun Grand City New An Thoi.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, Tổng Giám đốc Sun Property chia sẻ: "Ngay khi tiếp nhận những hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà đầu tiên, chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư khi đồng hành cùng cư dân. Sun Grand City New An Thoi là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên Sun Property phát triển tại Phú Quốc nên chúng tôi đã dồn toàn lực để hoàn thiện mọi thủ tục pháp lý trong thời gian nhanh nhất".

Cũng theo bà Thúy Linh, ngay sau đợt cấp sổ đỏ đầu tiên, Sun Property sẽ cùng với các cơ quan chức năng tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình cấp sổ đỏ để các đợt cấp tiếp theo sẽ nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Sở hữu 3 căn nhà phố thương mại của dự án trên trục đường AT, bà Hoàng Thị Hà trân trọng những nỗ lực mà chủ đầu tư đang theo đuổi để đảm bảo quyền lợi cho cư dân. "Tôi không chỉ sở hữu sản phẩm nhà phố tại An Thới của Sun Group mà tại Đà Nẵng, Thanh Hóa tôi đều tin tưởng tập đoàn và không ngần ngại xuống tiền. Sự chuyên nghiệp, uy tín của Sun Group khi nỗ lực cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân đã thể hiện uy tín, sự nghiêm túc và bài bản trong kinh doanh. Sổ đỏ mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền của cư dân chúng tôi đối với một tài sản lớn. Bởi vậy tôi luôn yên tâm với các sản phẩm bất động sản của Sun Group".

Đến nay, sau hơn 3 năm khởi công xây dựng, khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi đã định hình với quy hoạch hiện đại, mang tới không gian sống giao hòa thiên nhiên cùng các hoạt động cộng đồng nhân văn. Nhiều tuyến phố đã đón cư dân chuyển về định cư sinh sống với các dãy nhà hàng, cửa hiệu sáng đèn.

Kỳ vọng nâng tầm cuộc sống nơi đô thị đảo

Là cư dân đang tất bật hoàn thiện những khâu cuối cùng cho nhà hàng kinh doanh tại Sun Grand City New An Thoi, anh Phan Mạnh, người Hà Nội hào hứng chia sẻ: "2 tháng gần đây mình ở Phú Quốc thường xuyên để hoàn thiện căn nhà phố của mình. Thật sự khu đô thị New An Thoi thay đổi từng ngày khiến mình rất bất ngờ. Đặc biệt là các công trình tại Thị trấn Địa Trung Hải đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện, nên thu hút được lượng khách du lịch rất đông đảo. Đây là tín hiệu tốt cho công việc kinh doanh sắp tới, khi mình đang hoàn thiện phần mặt tiền để dành làm cửa hàng ăn uống, đón đầu thời điểm Phú Quốc sắp bước vào mùa du lịch".

Nhịp sống tươi trẻ tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi.

Phát triển theo mô hình đô thị đẳng cấp quốc tế, Sun Grand City New An Thoi được xây dựng trên diện tích 35ha với loại hình nhà phố thương mại và nhà phố liền kề. Diện tích trung bình mỗi căn nhà phố từ 100m2 đến 250m2, thiết kế 5 tầng, phù hợp cho gia chủ sử dụng linh hoạt vừa kinh doanh hoặc cho thuê tầng trệt, vừa có thể sinh hoạt ở tầng trên.

Nhờ vị trí nằm tại giao điểm của hệ sinh thái do Sun Group kiến tạo ở khu vực Nam Phú Quốc, Sun Grand City New An Thoi đón trọn mạch giao thương sầm uất hàng đầu Nam đảo. Cuối năm 2022, đầu năm 2023 khi những công trình điểm nhấn như Cầu Hôn, show diễn Kiss the Stars… tại "thị trấn Địa Trung Hải" chính thức vận hành, hàng triệu du khách đổ về đây vui chơi, nghỉ dưỡng sẽ dừng chân tại khu đô thị Sun Grand City New An Thoi, mang về nguồn lợi khổng lồ cho các nhà đầu tư đã hoàn thiện nội thất, bắt đầu mở cửa kinh doanh đón đầu mùa du lịch cao điểm.

Chủ đầu tư Sun Group còn khéo léo kết hợp giữa không gian sinh hoạt cộng đồng và không gian ở, kinh doanh. Chuỗi công viên Seta - công viên sở hữu quảng trường âm nhạc Scala Piazza, Riva - công viên bên sông, Pino - công viên xanh mướt... mang tới sắc xanh ngập tràn khắp khu đô thị. Đời sống tinh thần của cộng đồng còn được làm giàu mỗi ngày với những lễ hội sôi động diễn ra thường xuyên trên quảng trường rộng lớn hay tại sân khấu nhạc nước ấn tượng bên bờ biển. Nếu muốn thưởng thức tách café mang hương vị Địa Trung Hải chính hiệu bên bờ đại dương, chỉ cần bước tới thị trấn Địa Trung Hải kề bên khu đô thị.

Hệ thống công viên, tiện ích cộng đồng gắn kết gia đình.

Với quy hoạch đô thị thông minh hài hòa giữa thương mại và nhà ở, giữa du lịch và đời sống cá nhân, cộng thêm hậu thuẫn về hệ sinh thái trọn vẹn ở Nam Phú Quốc cùng nỗ lực kiến tạo khu đô thị chuẩn mực về tiến độ, pháp lý từ chủ đầu tư, Sun Grand City New An Thoi đang trở thành miền đất hạnh phúc của người dân, khách du lịch và giới đầu tư Phú Quốc.

Không chỉ là đích đến của cuộc sống văn minh của cư dân tương lai, Sun Grand City New An Thoi còn hứa hẹn là biểu tượng nâng tầm chất lượng sống tại đảo Ngọc Phú Quốc nói riêng và trên khắp Việt Nam nói chung. Qua đó, Tập đoàn Sun Group một lần nữa tái khẳng định sứ mệnh "Làm đẹp những vùng đất", góp phần làm thay đổi bộ mặt kiến trúc và kinh tế địa phương nơi mình đặt chân đến.