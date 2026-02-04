Công ty Đồ hộp Hạ Long báo lỗ nặng sau lùm xùm 130 tấn lợn bệnh

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long - Canfoco (mã chứng khoán: CAN), doanh nghiệp vừa ghi nhận quý kinh doanh thua lỗ.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần của Canfoco trong quý IV năm ngoái đạt 192,3 tỷ đồng, tăng 37,6 tỷ đồng so với quý cùng kỳ năm trước đó, tương đương tăng 24%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 9,47 tỷ đồng, giảm hơn 229% so với cùng kỳ.

Theo lý giải của doanh nghiệp, nguyên nhân khiến lợi nhuận trong quý cuối năm 2025 âm chủ yếu do doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV tăng, nhưng giá vốn tăng tới 47%, chi phí bán hàng giảm 6% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 34%.

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp này chỉ đạt gần 663 tỷ đồng, thấp hơn con số 682 tỷ đồng của năm 2024, tương đương giảm 2,77% so với cùng kỳ. Lợi nhuận lũy kế đạt 1,94 tỷ đồng, tăng hơn 26% so với cùng kỳ.

Đến cuối năm 2025, doanh nghiệp có tổng tài sản hơn 390 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 13 tỷ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho tính đến ngày 31/12/2025 lên tới hơn 188 tỷ đồng, cao hơn con số hơn 148 tỷ đồng của đầu năm 2025. Trong đó, nguyên vật liệu tồn kho hơn 87 tỷ đồng (chiếm hơn 46%), hàng hóa gửi đi bán gần 14 tỷ đồng (chiếm 7%)...

Trước đó, vụ việc liên quan đến Công ty Đồ hộp Hạ Long bắt đầu được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý từ tháng 9/2025, khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện tại kho của doanh nghiệp.

Trụ sở công ty Đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tuy nhiên, đến tháng 12/2025, thông tin về vụ việc mới lan rộng ra dư luận, đặc biệt sau khi xuất hiện lo ngại liên quan đến các sản phẩm pate thành phẩm, khiến người tiêu dùng và đối tác phản ứng mạnh, yêu cầu trả hàng và dừng hợp tác.

Trong văn bản giải trình liên quan vụ 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh ngày 22/1, Công ty Đồ hộp Hạ Long cho biết toàn bộ hơn 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm đã bị phong tỏa và tiêu hủy ngay sau khi phát hiện, không đưa vào sản xuất hay cung ứng ra thị trường.

Doanh nghiệp cũng chủ động tiêu hủy gần 1,7 tấn pate thành phẩm (khoảng 14.000 hộp) tồn kho, dù các sản phẩm này không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả lợn châu Phi, nhằm đảm bảo thận trọng.

Công ty đánh giá việc tiêu hủy không ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi thông tin vụ việc lan rộng, nhiều đối tác và khách hàng yêu cầu trả hàng, dừng hợp tác, buộc doanh nghiệp phải công bố thông tin.

Nhà máy tại Hải Phòng hiện tạm dừng hoạt động từ ngày 12/1 do bị thu hồi chứng nhận ISO và đình chỉ chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000, thời điểm hoạt động trở lại chưa được xác định.