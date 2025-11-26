Bầu Đức kể về "điều chưa từng dám mơ" khi 5 năm qua nói gì cũng sai

Tại buổi tiếp xúc nhà đầu tư tổ chức vào chiều 25/11, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) - đã chia sẻ về kế hoạch IPO công ty con. Song song, ông cũng cam kết sẽ chia cổ tức đều đặn cho cổ đông.

IPO công ty con, bầu Đức cam kết sẽ chi 50% lợi nhuận chia cổ tức hàng năm

Cụ thể, công ty dự kiến IPO Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế HAGL (tên cũ là Hưng Thắng Lợi Gia Lai) vào quý II/2026. Theo đại diện HAGL, công ty này ban đầu được thành lập để làm thương mại, nhưng đang đóng vai trò lớn nhất về lợi nhuận cho HAGL.

Theo thông tin công bố sơ bộ, Đầu tư Quốc tế HAGL có vốn điều lệ 1.685 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 3.700 tỷ đồng. Tổng tài sản công ty là hơn 11.000 tỷ đồng, trong đó Đầu tư Quốc tế HAGL đang nợ tín dụng 3.400 tỷ đồng.

Dự kiến sau khi IPO, lợi nhuận Đầu tư Quốc tế HAGL sẽ tăng trưởng 30%/năm. Đáng chú ý, bầu Đức cam kết sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt và được lấy từ 50% lợi nhuận có được trong vòng 3 năm liên tiếp.

Bầu Đức và lãnh đạo nhóm nhà đầu tư chiến lược OCBS chia sẻ với nhà đầu tư, cổ đông HAGL (Ảnh: BTC).

HAGL dự kiến lãi 2.800 tỷ đồng, hé lộ việc chia cổ tức trở lại từ 2026

Lãnh đạo đồng thời công bố kết quả ước tính năm nay với doanh thu 7.700 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, vượt kế hoạch được cổ đông giao phó.

Từ lỗ luỹ kế hàng nghìn tỷ đồng, đến nay bầu Đức tự tin có thể thu về 2.000 tỷ đồng lợi nhuận mỗi năm.

"Cách đây 5 năm, tôi không bao giờ dám mơ HAGL sẽ có lợi nhuận 5.000 tỷ đồng. Nhưng hiện nay, chỉ cần 1-2 năm nữa con số này có thể đạt được. 5 năm trước tôi nói đâu sai đó, chủ yếu do nợ lớn quá không làm gì được", ông nói. Ông lấy ví dụ chuyện nuôi bò từng tuyên bố siêu lợi nhuận nhưng cuối cùng không thành công, vì cứ có lãi là phải trả nợ.

Trong tương lai gần, theo bầu Đức, cà phê sẽ là nguồn doanh thu lớn nhất, tiếp theo là sầu riêng, dâu tằm tơ rồi mới đến chuối. Ông khẳng định với các nhà đầu tư rằng IPO vào 2026 là thời điểm "điểm rơi đẹp" khi công ty có lợi nhuận thật, tài sản thật và phù hợp xu hướng phát triển nông nghiệp quốc gia.

Đáng chú ý, sau nhiều năm, công ty đã có thể chia cổ tức cho cổ đông. Dự kiến, HAGL sẽ chia cổ tức trở lại vào năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng).

“Tôi chia từ từ cho cổ đông đỡ… sốc”, bầu Đức lý giải về con số 5%.

Hỏi đáp với cổ đông

Cổ đông hỏi xoay quanh việc quản trị rủi ro, cách làm thị trường... (Ảnh: BTC).

Tại sự kiện, một nhà đầu tư đặt câu hỏi về mức định giá kỳ vọng khi lợi nhuận dự phóng năm 2027 lên tới 2.700 tỷ đồng.

Trả lời, bầu Đức cho biết dựa vào việc công ty đang sở hữu quỹ đất sạch lớn, đã hoàn thiện hạ tầng và cây trồng. "Tôi không phải thầy bói để đoán giá cổ phiếu, nhưng tôi tin vào giá trị thực của tài sản và dòng tiền," ông nói.

Nhà đầu tư cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Với băn khoăn này, bầu Đức cho biết các vị trí nông trường của HAGL nằm ở Tây Trường Sơn (Gia Lai, Lào, Campuchia). Đặc thù địa lý này giúp công ty tránh được hầu hết các cơn bão từ Biển Đông thường đánh vào duyên hải miền Trung.

Còn về hạn hán, HAGL đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ Israel, đảm bảo nguồn nước cho cây trồng.

Về chiến lược thị trường, quan điểm của HAGL là "biết người biết ta". Đại diện công ty cho rằng thế mạnh của HAGL là làm nông nghiệp trồng trọt quy mô lớn. Do đó, chiến lược khôn ngoan là bán sỉ cho các nhà phân phối lớn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Bầu Đức cũng thẳng thắn phản biện quan điểm cho rằng phải chế biến sâu mới hiệu quả: "Nhiều người nói trái cây phải chế biến sâu mới nâng cao hiệu quả, cái đó sai cơ bản. Trái cây mà đã chế biến thì là loại trái dạt (hàng loại). Trái tươi bán lúc nào giá cũng cao ngây ngất. Tại sao không làm một cái giá trị cao mà đi làm cái giá trị thấp?".

Ông nhấn mạnh HAGL sẽ không tham gia vào chuỗi phân phối bán lẻ hay chế biến sâu mà tập trung tối đa vào việc trồng và xuất khẩu nông sản tươi để tối ưu biên lợi nhuận.