Công ty bầu Đức huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Cụ thể, ngày 29/4, HAGL đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã HAG12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/4/2029.

Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định kết hợp lãi suất thả nổi.

Đây là lần đầu công ty của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) huy động trái phiếu trở lại sau nhiều năm liền. Động thái này diễn ra trong bối cảnh công ty cơ bản tái cấu trúc được nợ vay và xóa được lỗ lũy kế sau hàng thập kỷ.

Công ty vừa tổ chức thành công kỳ họp cổ đông vào tháng 4, thông qua mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt hơn 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 16% và gần gấp đôi kết quả thực hiện năm 2025.