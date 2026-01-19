Con trai bầu Thụy lộ diện tại Chứng khoán LPBank

Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó, công ty lấy ý kiến cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến theo đơn từ nhiệm. Đồng thời, cổ đông bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT. Danh sách ứng viên bao gồm ông Nguyễn Xuân Thái, ông Phan Thành Sơn và ông Phạm Quang Hưng.

Con trai bầu Thụy được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank (Ảnh: LPB).

Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thái là con trai ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy), trình độ cử nhân, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế một trường đại học ở nước ngoài, thời gian 2022-2026. Theo sơ yếu lý lịch, ông Thái còn là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng từ tháng 7/2025 đến nay.

Còn bầu Thụy vừa từ nhiệm Chủ tịch LPBank, làm quyền Tổng giám đốc Sacombank. Tính đến cuối quý III/2025, LPBank là cổ đông lớn nắm 5,5% vốn Chứng khoán LPBank.

Một nội dung quan trọng khác là trình cổ đông kế hoạch tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Theo đó, công ty muốn phát hành hơn 126,88 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% để tăng vốn điều lệ lên tối đa gần 13.935 tỷ đồng. Đồng thời, đăng ký niêm yết tại Sở GDCK TPHCM (HoSE) sau khi kết thúc đợt chào bán. Thời gian dự kiến chào bán trong năm nay.

Công ty sẽ giải ngân toàn bộ số vốn thu về từ quý II đến hết quý IV, trong đó 50% để đầu tư các giấy tờ có giá (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi), 45% bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 5% bổ sung cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác.

Trường hợp không huy động đủ số tiền theo dự kiến, công ty sẽ ưu tiên phân bổ cho đầu tư giấy tờ có giá và/hoặc bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, sau đó là tự doanh và các hoạt động khác.