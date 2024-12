Cơn sốt túi mù: Khách mê mẩn chi trăm triệu đồng săn mua, người bán lãi lớn

Cuối tuần, một chủ shop bán Blind Box (túi mù, hộp mù) ở Hà Nội giao hàng cho một gia đình ở sảnh chung cư. Ngay khi thấy người bán cầm túi mù đi tới, hai đứa trẻ đang ngồi trên xe máy cùng bố mẹ nhảy khỏi xe, giật túi trên tay người bán, vội vã xé.

Người bố cười trừ, trong khi người mẹ phải can ngăn cuộc cãi vã của 2 đứa trẻ vì một đứa bóc đúng con mình thích, một đứa bóc phải món đồ không như ý.

Không chỉ trẻ nhỏ, không ít người lớn cũng lao vào cơn sốt túi mù. Chị P.H. năm nay đã hơn 40 tuổi cũng mê mẩn từ những con Labubu giá hàng triệu đồng tới Baby Three giá vài trăm nghìn đồng. Để mua được con mình thích, chị chọn cách mua cả dãy về xé, con nào không như ý chị bán lại giá rẻ hoặc tặng ai đó.

Những "con nghiện" túi mù không tiếc tiền chi cả trăm triệu đồng để xé túi

Giải thích về trend (xu hướng) túi mù gây sốt từ người lớn đến trẻ nhỏ, anh Long Bùi ở Hà Nội - một người kinh doanh túi mù từ những ngày đầu tiên - cho biết có hai cách thức bán mặt hàng này.

Đầu tiên là người bán livestream trên mạng xã hội. Người mua sẽ chuyển khoản số tiền theo bảng giá do người bán đưa ra và chờ đến lượt mình trong các buổi livestream. Tại đó, người bán sẽ trực tiếp mở từng túi mù theo đơn hàng đã đặt trước.

Hình thức thứ hai là bán trực tiếp. Khách mua chọn màu hộp, nhận túi và tự xé. "Điều này mang đến cảm giác hồi hộp, phấn khích, thậm chí gây nghiện", anh nói.

Theo anh Long Bùi, do giá Labubu quá đắt, phổ biến từ mức 950.000 đồng/con nên thời gian gần đây, khách có vẻ chuộng Baby Three hơn. Các hãng sản xuất Baby Three của Trung Quốc cũng nhanh nhạy, liên tục thay đổi phiên bản như đại dương, côn trùng, thỏ macaron, 400%, 12 con giáp, 12 cung hoàng đạo sắp tới là Tôn Ngộ Không, gương soi động vật…

Các túi mù được xếp trước phiên livestream của một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Long Bùi).

"Chính vì thế, người mua không bị nhàm chán và luôn bị thôi thúc phải sưu tập cho đủ bộ, nếu sót một phiên bản nào đó sẽ bứt rứt, không yên tâm", anh lý giải.

Anh Long cho biết mới đây một nữ đại gia sinh năm 1992 ở TPHCM khi xem livestream của shop anh đã đặt hơn 50 triệu đồng tiền mua túi mù. Sau đó, mỗi tối, chị đều vào mua ít nhất một sản phẩm. Tổng số tiền chị mua tại shop của anh đã hơn 100 triệu đồng.

Lãi gần chục triệu đồng/ngày

Anh Long Bùi cho biết giá mỗi con Baby Three dao động 200.000-400.000 đồng, anh thu lãi khoảng 40.000 đồng/con, trong khi các nơi khác thường lãi khoảng 50.000-60.000 đồng/con.

"Bên cạnh đó, mỗi nơi sẽ có những bí quyết chiều khách riêng, như tính toán, chọn ra con khách thích, không thể đúng 100% nhưng xác suất khá cao. Thậm chí, chủ cửa hàng còn dành thời gian trò chuyện, tâm sự với khách "ruột" về sở thích cũng như những vấn đề trong cuộc sống", anh chia sẻ.

Giống anh Long Bùi, Bống - chủ một cửa hàng - cho biết cô chủ trương bán rẻ hơn các đại lý lớn để cạnh tranh, cô thường livestream bán hàng vào lúc 23h. "Từ các bé mẫu giáo đến các bạn trẻ đều mê túi mù, mua để sưu tầm, thỏa mãn đam mê hay đơn giản mua làm vật trang trí cho balo, túi. Có ngày lãi được 9 triệu đồng, ngày lãi ít nhất là 2 triệu đồng", Bống chia sẻ.

Chủ cửa hàng này nói để bán được như vậy, cô phải bỏ tiền chạy quảng cáo, thuê KOL (người có sức ảnh hưởng) để quảng cáo, đêm livestream, ngày đóng gói gửi hàng.

Trào lưu xé túi mù đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội giúp người bán dễ dàng thu lãi khủng (Ảnh: Long Bùi).

Bống và anh Long Bùi đều là những đại lý nhỏ, nhận hàng phân phối qua trung gian. Trong khi đó, với những đại lý lớn, có người tự tìm nguồn hàng từ Trung Quốc, ngày lãi cả trăm triệu đồng.

Trend túi mù rồi sẽ về đâu?

Việc nhiều người nổi tiếng như Erik, Diệp Bảo Ngọc, Đông Nhi… khoe video, hình ảnh xé túi mù càng khiến trend được đẩy cao, các chủ cửa hàng "lãi đậm". Tuy nhiên những người bán khá tỉnh táo, xác định đây là mặt hàng thời vụ, trào lưu qua nhanh nên không "găm hàng" nhiều.

"Kinh doanh quan trọng thời điểm "hớt váng", nếu thấy thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt phải ngừng ngay, tránh bỏ vốn nhập nhiều không bán được. Một trend thường diễn ra trong 6 tháng, nhiều nhất là một năm", Long Bùi chia sẻ.

Với những chủ shop kinh doanh online nhanh nhạy thị trường, hết trend này sẽ chuyển sang trend khác. Chỉ có người mua sau thú vui nhất thời sẽ đối mặt với hàng loạt vấn đề.

Người lớn mất cân bằng tài chính vì chi ra khoản tiền không nhỏ, trẻ con quen được chiều chuộng, ngày càng trở nên đòi hỏi, khó bảo, chưa kể đến nguy cơ sức khỏe vì những sản phẩm không được kiểm nghiệm chất lượng, nguy cơ hóa chất độc hại.

Một lượng lớn túi nylon, hộp giấy, thậm chí chính các Baby Three cũng là một thách thức lớn khi bị thải ra môi trường một cách không kiểm soát.