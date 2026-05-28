Cổ phiếu Vinhomes tăng trần, nhóm ngân hàng ghìm cương VN-Index

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 28/5, cổ phiếu VHM của Vinhomes bất ngờ tăng hết biên độ lên 157.700 đồng/đơn vị sau các phiên bị kìm hãm đà tăng trước đó. Thanh khoản trong phiên đạt 8,9 triệu cổ phiếu. Đà tăng giúp VHM đóng vai trò dẫn dắt nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Ngoài Vinhomes, cổ phiếu VRE của Vincom Retail cũng tăng tích cực, cùng dẫn dắt chỉ số chung. Sàn HoSE còn ghi nhận 3 cổ phiếu khác tăng trần như SVD, VNE, AAN.

Tính đến hôm nay, cổ phiếu AAN của Công ty Lương thực A An đã tăng trần 5 phiên liên tiếp kể từ khi chào sàn. Thanh khoản phiên hôm nay ghi nhận đột biến lên hơn 1,1 triệu đơn vị.

Quay trở lại diễn biến thị trường chung, VN-Index tiếp tục giảm 10,76 điểm so với phiên hôm qua, về 1.863,67 điểm. Khác với hôm qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng hôm nay gây áp lực lên chỉ số, với nhiều mã giảm giá như TCB, HDB, VPB, LPB, ACB, MBB, VCB...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 564 tỷ đồng trong phiên này, các mã bị bán mạnh như HDB, FPT, SHB, GMD, VIC, TCX, HPG. Ngược lại, một số cổ phiếu được mua ròng như ACB, VNM, MWG...