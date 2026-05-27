CEO Vinhomes: Có 4 lớp an toàn khi "đổi vàng lấy nhà"

Chương trình chuyển hóa nguồn lực từ vàng sang nhà của Vinhomes đang tạo ra nhiều ý kiến tranh luận trên thị trường bất động sản.

Trước nội dung này, bà Nguyễn Thu Hằng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM), khẳng định chương trình chỉ được triển khai sau khi đã nghiên cứu rất kỹ tính khả thi của các nguồn lực, tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp lý và đặc biệt là có đầy đủ phương án quản trị rủi ro.

"Riêng với giá vàng, chúng tôi đã mua bảo hiểm giá vàng để chia sẻ rủi ro, ứng phó kịch bản giá cả biến động trong tương lai. Vì vậy, dù giá vàng có tăng nóng tới đâu, khi đáo hạn, Vinhomes cũng không thể sập và khách hàng tất nhiên sẽ vẫn được hoàn trả toàn vẹn giá trị vàng đã chuyển đổi kèm 2% lợi tức mỗi năm đúng như cam kết", bà Hằng nói.

Bà Nguyễn Thu Hằng (Ảnh: VHM).

Nhiều ý kiến lo ngại việc 5 năm qua, giá vàng đã tăng dựng đứng khoảng 3 lần. Nếu khi đáo hạn, giá vàng đã tăng phi mã vượt quá khả năng của chính các đơn vị bảo hiểm thì sẽ ra sao, bà Hằng thẳng thắn trả lời lo lắng này luôn đúng cho mọi mặt hàng, nhưng không nên lo lắng thái quá.

"Ở góc độ quốc tế, các tổ chức phân tích uy tín đều nhận định giá vàng hiện đã ở vùng rất cao, sau khi hội tụ đủ các yếu tố gây tăng giá đỉnh điểm như chiến tranh, bất ổn toàn cầu… Ở trong nước, Chính phủ cũng có nhiều giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường vàng hiệu quả. Khả năng xuất hiện chu kỳ vàng tăng phi mã kéo dài như vừa rồi là không nhiều", bà Hằng khẳng định.

Tổng giám đốc Vinhomes cũng cho biết các đơn vị nhận bảo hiểm giá vàng cho doanh nghiệp đều là tổ chức lớn, có năng lực phân tích và quản trị rủi ro chuyên nghiệp. Theo bà, nếu không đánh giá được khả năng kiểm soát rủi ro, các đơn vị này sẽ không tham gia chương trình.

Đối với nguy cơ lượng khách hàng tham gia quá lớn và đòi hoàn trả vàng cùng lúc khi đáo hạn, bà Hằng khẳng định Vinhomes có cơ sở để đảm bảo sẽ thu xếp đủ lượng vàng vật chất hoàn trả cho khách hàng. Các công ty vàng bạc cam kết đảm bảo nguồn cung tới đâu, doanh nghiệp mới triển khai chương trình tới đó, không mở rộng vượt quá khả năng kiểm soát rủi ro.

Một dự án nhà ở đang triển khai của Vinhomes (Ảnh: CĐT).

Theo chia sẻ của bà Hằng, khách hàng tham gia chương trình sẽ được bảo vệ bởi 4 lớp an toàn khác nhau. Đầu tiên là các điều khoản pháp lý chuẩn chỉ, minh bạch. Thứ hai là bảo hiểm về giá trị, dù giá vàng biến động thế nào, quyền lợi tài chính của khách hàng vẫn được đảm bảo. Thứ ba là bảo hiểm về nguồn cung vàng vật chất.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể chủ động tham gia gói bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai với ngân hàng để bảo toàn nguồn vốn tuyệt đối của mình.

Mục tiêu của chương trình là tạo động lực để dòng vàng tích trữ trong dân được đưa vào lưu thông thay vì trở thành dòng vốn “chết”. “Để lôi vàng ra khỏi két người dân thì phải đảm bảo cho họ sự an toàn và cơ hội sinh lời chắc chắn”, bà Hằng nói.

Vị CEO Vinhomes cho rằng nếu thị trường bất động sản tăng trưởng tốt, khách hàng sẽ sở hữu tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị mạnh trong dài hạn. Ngược lại, nếu hiệu quả đầu tư không đạt kỳ vọng, khách hàng vẫn nhận lại lượng vàng ban đầu cùng mức lợi tức 2%/năm.

Trước đó, Vinhomes phát đi thông cáo về chương trình quy đổi vàng nhàn rỗi để thực hiện các giao dịch mua nhà tại các dự án của doanh nghiệp. Chương trình là sự phối hợp triển khai của Vinhomes và các công ty vàng bạc đá quý (hiện chưa được công bố).

Với chính sách này, sau thời hạn 5 năm, tùy theo nhu cầu và hiệu quả đầu tư, người dân có thể tiếp tục nắm giữ bất động sản hoặc lựa chọn nhận lại khoản tiền tương đương 110% giá trị số vàng đã chuyển đổi ban đầu. Theo cách tính này, khách hàng được cộng thêm mức lợi tức 10% trên lượng vàng đã sử dụng để mua nhà.