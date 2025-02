Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai lại tăng trần, nhóm ngân hàng thăng hoa

Sau phiên giao dịch đỏ lửa của ngày 3/2, thị trường chứng khoán sáng nay (ngày 4/2) bất ngờ bật tăng trở lại. VN-Index tăng 7,95 điểm, lên mức 1.260,98 điểm; trong đó 287 mã tăng, 130 mã giảm và 71 mã giữ nguyên.

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tiếp tục gây chú ý trên thị trường khi duy trì vùng giá tăng trần từ phiên hôm qua. Sáng nay, cổ phiếu giao dịch ở sắc tím với giá 11.900 đồng/đơn vị, "trắng" bên bán. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch khá thấp, chỉ vài trăm nghìn cổ phiếu.

Giá cổ phiếu QCG tiếp tục tăng trần trong sáng nay (Nguồn: SSI).

Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai đã duy trì đà tăng từ phiên giao dịch trước Tết Nguyên Đán. Một phần lý do có thể đến từ kết quả kinh doanh khởi sắc trong năm 2024 của doanh nghiệp này.

Cả năm 2024, doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Cường làm Tổng giám đốc đạt doanh thu thuần hơn 729 tỷ đồng, tăng 69% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 72 tỷ đồng (gấp 24 lần năm trước). Tuy vậy, dù tăng trưởng cao nhưng so với kế hoạch năm, Quốc Cường Gia Lai chỉ hoàn thành 56% doanh thu và 88% lợi nhuận đề ra.

Quay trở lại diễn biến thị trường sáng nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng giữ vai trò trụ cột, được bao phủ bởi sắc xanh và là động lực khiến rổ chỉ số tăng điểm. Một số mã dẫn đầu nhóm kéo tăng VN-Index như CTG, TCB, VCB, VPB, MBB...

Cổ phiếu công nghệ đã lấy lại đà hồi phục sau phiên bị bán mạnh hôm qua. Trong đó, cổ phiếu FPT rũ bỏ sắc đỏ để về sắc xanh, giao dịch ở mức 145.600 đồng/đơn vị.