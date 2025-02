Cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai tăng trần trong sáng thị trường đỏ lửa

Phiên giao dịch sáng nay (3/2) cũng là ngày đầu năm mới Ất Tỵ sau kỳ nghỉ Tết, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 9,57 điểm về 1.255,48 điểm. Nhóm cổ phiếu trụ cột trong VN30 trở thành gánh nặng cho thị trường khi giảm gần 18,5 điểm, bao gồm 24 mã giảm giá và chỉ 6 mã tăng.

Giữa bối cảnh đó, cổ phiếu QCG của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai lại chìm đắm trong sắc tím và "trắng" bên bán. Giá cổ phiếu lên mức 11.150 đồng/đơn vị, tăng 10% sau khoảng 2 tuần. Nhà đầu tư tích cực mua vào hơn là muốn bán ra.

Cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai tăng trần, trong bối cảnh kết quả kinh doanh năm 2024 tăng trưởng tốt (Ảnh: NQC).

Kết quả kinh doanh năm 2024 của Quốc Cường Gia Lai tích cực có thể là nguyên nhân hỗ trợ giá cổ phiếu QCG. Quý IV, công ty ghi nhận doanh thu thuần gần 486 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế hơn 63 tỷ đồng, gấp gần 5 lần. Doanh nghiệp cho biết trong kỳ có bàn giao căn hộ bất động sản.

Cả năm 2024, doanh nghiệp do ông Nguyễn Quốc Cường làm Tổng giám đốc đạt doanh thu thuần hơn 729 tỷ đồng, tăng 69% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 72 tỷ đồng (gấp 24 lần năm trước). Tuy vậy, dù tăng trưởng cao nhưng so với kế hoạch năm, Quốc Cường Gia Lai chỉ hoàn thành 56% doanh thu và 88% lợi nhuận đề ra.

Một số cổ phiếu khác cũng hiếm hoi tăng trần trong phiên sáng nay và không có bên bán. Cổ phiếu DLG của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai tăng trần lên 2.020 đồng/đơn vị. Cổ phiếu GEE của Công ty cổ phần Điện lực Gelex tăng trần lên 37.850 đồng/đơn vị. Cổ phiếu TNT của Công ty cổ phần Tập đoàn TNT tăng trần lên 4.640 đồng/đơn vị.

Quay trở lại diễn biến chung của thị trường, các nhóm cổ phiếu trụ cột như ngân hàng, chứng khoán đồng loạt giảm. Nhóm cổ phiếu công nghệ giảm sâu, trong đó, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT giảm 4% về 147.200 đồng/đơn vị. Dòng tiền ưu ái các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Điểm tích cực trong phiên giao dịch sáng nay là thanh khoản thị trường được cải thiện, có thể do tâm lý nhà đầu tư tưng bừng đón xuân mới. Thanh khoản phiên sáng đạt hơn 7.785 tỷ đồng.