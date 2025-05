Vụ kẹo rau củ Kera: Vai trò của TikToker Tiến Nguyễn

Sau thông tin Thùy Tiên bị khởi tố, Tiến Nguyễn (tên thật là Nguyễn Văn Tiến), một trong những thành viên của team Châu Phi và là người thân thiết với Quang Linh Vlogs... đang được nhiều người nhắc đến trong vụ kẹo rau củ Kera.

Trên các kênh mạng xã hội, Tiến Nguyễn thường xuyên đồng hành cùng Quang Linh Vlogs từ lúc ở châu Phi đến khi trở về Việt Nam livestream bán hàng.

Tích cực quảng cáo, livestream bán sản phẩm

Nhiều người tiêu dùng bày tỏ thắc mắc về vai trò và trách nhiệm của anh trong việc quảng bá, phân phối sản phẩm kẹo rau củ Kera. Những thắc mắc này xuất phát từ sự hiện diện liên tục và nổi bật của anh trong các hoạt động tiếp thị sản phẩm, đặc biệt là trên các nền tảng mạng xã hội.

Dù không là cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, Tiến Nguyễn là một trong 4 gương mặt thường xuyên xuất hiện trong quá trình livestream bán sản phẩm kẹo rau Kera cùng Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Người này cũng khá tích cực ăn thử sản phẩm, đóng các vai diễn ngắn để minh họa công dụng của kẹo, tạo cảm giác gần gũi và đáng tin cậy cho người tiêu dùng trong nhiều phiên livestream của team Chị Em Rọt.

Tiến Nguyễn cũng là một trong 4 nhân vật chính trong video quảng cáo sản phẩm tại nông trại ở Lâm Đồng và nhà máy sản xuất ở Đắk Lắk. Sự hiện diện này khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến vai trò thực sự của anh trong việc sản xuất, phân phối, quảng bá kẹo rau củ Kera.

Sau lùm xùm, nhân vật này hầu như không cập nhật hoạt động trên mạng xã hội. Kênh TikTok gần 1 triệu người theo dõi dừng đăng clip từ cuối tháng 2. Tương tự, bài đăng mới nhất trên Facebook có 496.000 người theo dõi là vào ngày 28/2. Kênh YouTube hơn 633.000 lượt theo dõi cũng dừng cập nhật từ nhiều tháng nay.

Tổng giám đốc công ty liên quan Quang Linh Vlogs

Đáng chú ý, Tiến Nguyễn còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan đến Quang Linh Vlogs. Theo đó, Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1986) đang giữ chức vụ Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Quang Linh Global.

Doanh nghiệp này thành lập từ tháng 1/2024 với vốn điều lệ ban đầu là 2,9 tỷ đồng. Trong đó, Tiến Nguyễn góp 2,03 tỷ đồng, tương đương 70% vốn; cổ đông Trần Mạnh Toàn góp 290 triệu đồng, tương đương 10% vốn và cổ đông Cao Tiểu Minh góp 580 triệu đồng, tương đương 20% vốn còn lại.

Đến tháng 10/2024, cổ đông Trần Mạnh Toàn chuyển toàn bộ vốn góp sang cho Tiến Nguyễn. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là bán lẻ nước hoa và mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ thuốc, bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc và cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu; mua bán trang thiết bị y tế.

Theo thông tin từ website và fanpage chính thức, công ty này đang kinh doanh các sản phẩm dầu gội tắm dành cho nam, sữa tắm, dầu gội xả mang thương hiệu riêng và cam kết ứng dụng công nghệ sinh học vào sản phẩm. Doanh nghiệp giới thiệu "sản phẩm được phát triển và đồng hành bởi vlogger Quang Linh và vlogger Tiến Nguyễn, phân phối bởi Quang Linh Global".

Đầu tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội "Lừa dối khách hàng" và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty cổ phần Asia Life cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thực phẩm".