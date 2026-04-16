Cổ phiếu FPT biến động dữ dội, ông Trương Gia Bình nói gì với cổ đông?

Chiều 16/4, Công ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) đã tổ chức họp cổ đông thường niên năm 2026. Liên quan đến diễn biến cổ phiếu FPT, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT - cho biết các nhà đầu tư lâu năm đang có phần lo ngại, trong khi những người mới tham gia lại mang tâm thế chờ đợi, hồi hộp.

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu FPT trên thị trường chứng khoán đã điều chỉnh khoảng 20%. Sau khi thiết lập đỉnh 106.100 đồng/cổ phiếu vào phiên 29/1, áp lực chốt lời gia tăng đã khiến thị giá giảm mạnh, lùi về mức đáy 73.100 đồng/cổ phiếu trong phiên 23/3. Gần đây, cổ phiếu FPT có dấu hiệu hồi phục và hiện giao dịch trong vùng giá 74.000 đồng/cổ phiếu.

Ông Bình nói ban lãnh đạo công ty thấu hiểu những cảm xúc này, nhất là khi cổ phiếu vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh. Dù vậy, theo ông, trong vòng 5-10 năm tới, doanh nghiệp đặt mục tiêu làm chủ các công nghệ lõi mang tính quốc gia, đồng thời vươn lên sánh vai với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chuyển đổi số và AI.

Ông nêu, chính sự phát triển của AI đang tạo ra khoảng cách lớn về niềm tin, từ trạng thái lo lắng, hồi hộp sang sự tự tin vào tương lai. Ông cho rằng hiện nay, các tổ chức và doanh nghiệp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai chuyển đổi AI. "Nếu không thực hiện hoặc triển khai chậm, sẽ rất khó duy trì năng lực cạnh tranh trên thị trường", ông Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình (Ảnh: BTC).

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT, cho biết năm qua thị trường có nhiều biến động, qua đó càng cho thấy rõ sức bền của doanh nghiệp nhờ khả năng chủ động nắm bắt sớm xu hướng và chuyển đổi mô hình kinh doanh kịp thời.

Số lượng hợp đồng có giá trị trên 10 triệu USD của doanh nghiệp đã tăng gấp đôi. Năm 2026, ông Khoa nhận định bối cảnh kinh doanh sẽ tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn và biến động. Công ty sẽ tập trung đầu tư vào AI, điện toán lượng tử gắn với AI, an ninh mạng, công nghệ máy bay không người lái (UAV), công nghệ đường sắt và dữ liệu.

Đối với mảng công nghệ thông tin thị trường nước ngoài, doanh nghiệp định hướng chiến lược "AI-first", lấy AI làm trọng tâm trong phát triển sản phẩm và dịch vụ. "Việc đối mặt với sự bất định của thị trường được xem như bài tập hàng ngày để rèn luyện bản lĩnh tổ chức", ông Khoa nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT (Ảnh: BTC).

Mục tiêu kinh doanh tăng trưởng 2 chữ số, chia cổ tức 20%

Doanh nghiệp trình cổ đông mục tiêu doanh thu 58.580 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 11.629 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 15% khi áp dụng phương pháp hợp nhất mới đối với FPT Telecom.

Chia sẻ về vấn đề này tại phần thảo luận, ông Nguyễn Thế Phương - Phó tổng giám đốc FPT - cho biết khi chuyển từ phương pháp hợp nhất toàn bộ sang hợp nhất vốn chủ sở hữu, tập đoàn sẽ không hợp nhất doanh thu và chi phí nữa nhưng vẫn hợp nhất phần lợi nhuận. Do đó, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ về cơ bản là giữ nguyên.

"Xét về tổng thể, bảng cân đối kế toán của FPT thậm chí sẽ trông tốt hơn vì FPT Telecom là đơn vị thâm dụng vốn, đầu tư hạ tầng rất lớn nên các chỉ số thường không đẹp bằng mảng phần mềm hay giáo dục", ông Phương chia sẻ.

Về dòng tiền, cổ tức FPT nhận được từ FPT Telecom hàng năm chỉ khoảng 450-500 tỷ đồng, không quá lớn so với quy mô hiện tại của tập đoàn nên ảnh hưởng là không đáng kể. Trong điều kiện bình thường, FPT vẫn sẽ duy trì chính sách cổ tức như đã công bố trước đó.

Ngoài ra, HĐQT tập đoàn cũng đề xuất phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ không quá 0,5% số cổ phần lưu hành, triển khai trong giai đoạn 2027-2029, mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu và hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm.

Khi cổ đông chia sẻ rằng việc phát hành cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng có thể gây ảnh hưởng tâm lý tương đối nặng nề đối với các cổ đông hiện tại đang nắm giữ cổ phiếu, vì họ thấy giá phát hành ra quá thấp so với giá thị trường.

Ông Phương nói chương trình ESOP của công ty không phải là một phần thưởng thêm bên ngoài, mà thực chất là một phần thu nhập của cán bộ nhân viên được quy đổi thành quyền mua cổ phiếu.

"Mức thu nhập này được căn cứ dựa trên sự cạnh tranh của thị trường và kết quả công việc của từng nhân viên trong năm. Chúng tôi luôn tiếp thu ý kiến để tìm phương án hài hòa nhất giữa lợi ích của cổ đông và nhân viên", ông nói.

Đối với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, doanh nghiệp dự kiến mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 2025 là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó, doanh nghiệp đã thực hiện chi trả 10% trong năm 2025. 10% cổ tức còn lại sẽ được chi trả sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt, dự kiến là quý II/2026.

Đối với năm 2026, doanh nghiệp trình phương án tiếp tục duy trì việc chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tối đa 20%. Mức chia cụ thể sẽ được phê duyệt ở ĐHĐCĐ thường niên 2027.

Bên cạnh đó, tập đoàn cho biết để tạo thanh khoản tốt hơn cho cổ phiếu FPT, mang lại giá trị cho cổ đông, doanh nghiệp đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới).