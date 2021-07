Có những loại shipper nào?

Dân trí Hiện nay, nhiều kiểu shipper (người giao hàng) ra đời, xuất hiện nhằm phục vụ cho nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng từ giao đồ ăn, giao hàng, đi chợ hộ…

Shipper của các ứng dụng

Thông qua một hay nhiều nền tảng, mọi người có thể đăng ký trở thành đối tác của ứng dụng khi đáp ứng đủ các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn đặt ra. Ứng dụng sẽ trở thành bên thứ ba kết nối giữa các bên với nhau.

Hiện nay, các ứng dụng có shipper (người vận chuyển) phổ biến là Grab, Be, Gojek, MyGo, Now, Baemin... Các ứng dụng này đều có dịch vụ vận chuyển hàng hóa, đồ ăn, đi chợ hộ. Đôi khi, shipper của các ứng dụng cũng là shipper tự do khi tham gia các hội nhóm ship trên mạng xã hội và ngược lại.

Các ứng dụng có shipper hoạt động trong lĩnh vực giao hàng, đồ ăn, đi chợ hộ.

Shipper của các công ty vận chuyển

Đa phần, shipper của các công ty vận chuyển thường làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa theo kiện. Người dùng có thể gửi hàng đến mọi địa điểm mong muốn chỉ cần có điểm lấy hàng và điểm nhận hàng.

Tùy theo nhu cầu, khách hàng có thể chọn hình thức giao hàng tiêu chuẩn hoặc giao hàng hỏa tốc cho từng loại mặt hàng với các mức giá cước khác nhau.

Ứng dụng của các công ty vận chuyển phổ biến.

Shipper của các công ty vận chuyển thường đến từ các đơn vị như Viettel Post, Vietnam Post, Giao hàng tiết kiệm, Giao hàng nhanh, Ahamove, Lalamove, J&T Express...

Shipper tự do

Shipper tự do là người hoạt động tự do, không thuộc vào bất kỳ sự quản lý của các công ty, đơn vị nào. Những người này thường nhận giao hàng theo yêu cầu khi đạt được thỏa thuận từ các bên. Họ có thể hoạt động riêng lẻ hay tập hợp thành từng nhóm.

Các hội nhóm shipper phát triển nở rộ, mạnh mẽ.

Trong thời đại công nghệ số, shipper tự do thường xuất hiện trên các hội nhóm, diễn đàn. Khi khách có nhu cầu, đăng tải nguyện vọng tìm shipper lên mạng, các bên sẽ tự tìm đối tác và trao đổi với nhau về quãng đường, phí vận chuyển. Đôi khi, shipper tự do vẫn cài một số ứng dụng để nhận chuyển hàng nếu có khách.

Shipper chuyên biệt của cửa hàng

Shipper chuyên biệt của cửa hàng hay còn gọi là "shipper ruột" là người chuyên vận chuyển đơn hàng cho các cửa hàng, công ty, đơn vị bất kỳ.

Các cửa hàng sẽ thuê "shipper ruột" theo hợp đồng ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn. Thông thường, những người này sẽ chỉ phục vụ cho một công ty duy nhất theo các điều khoản, hợp đồng đã được ký kết.

Mới đây, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các sở ngành liên quan về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UDND trong lĩnh vực hoạt động vận tải trong thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, UBND TP Hà Nội cơ bản đồng ý chủ trương tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở GTVT. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, cần đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Thành phố quyết định dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh đối với các cá nhân hoạt động tự do (shipper tự do) trong thời gian giãn cách xã hội. Đối với shipper thuộc quản lý của các đơn vị, doanh nghiệp, vẫn được phép hoạt động với điều kiện doanh nghiệp phải đăng ký danh sách với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở chuyên ngành để tổng hợp, gửi Sở GTVT cấp mã số xác nhận; đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định phòng, chống dịch.

An Chi