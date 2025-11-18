Cỏ Mềm được vinh danh tại Hội nghị CSR & ESG Toàn cầu 2025

Hội nghị CSR & ESG Toàn cầu 2025 là một trong những sự kiện nổi bật tại châu Á dành cho các hoạt động phát triển bền vững. Chủ đề hội nghị năm nay là “Expanding Impact & Redefining Sustainable Value”, nhấn mạnh giá trị bền vững không thể chỉ dừng ở tuyên ngôn, mà phải được đo bằng tác động thực tế đến con người, cộng đồng và môi trường.

Giải thưởng năm nay quy tụ gần 140 doanh nghiệp tham gia. Cỏ Mềm được vinh danh ở hai giải thưởng: “Thương hiệu đổi mới xuất sắc trong sản xuất và phát triển bền vững” (thứ hạng Bạch kim), “Thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững và hoạt động xã hội” (thứ hạng Vàng).

Các sản phẩm và mô hình của Cỏ Mềm cũng được trưng bày, giới thiệu tại hội nghị với đông đảo quan khách, đại biểu.

Bà Thuận Thảo - Nhà sáng lập thương hiệu Cỏ Mềm - nhận giải thưởng (Ảnh: Cỏ Mềm).

Theo ông Matthias Gelber - Chủ tịch sự kiện - Cỏ Mềm gây ấn tượng mạnh bởi khả năng kết hợp nguyên liệu tự nhiên bản địa, quy trình nghiên cứu hiện đại và mô hình sản xuất xanh khép kín, cho thấy một chiến lược phát triển bền vững được đầu tư bài bản ngay từ cốt lõi doanh nghiệp.

Thương hiệu đổi mới trong sản xuất và phát triển bền vững

Hàng năm, giải thưởng Bạch kim - Thương hiệu đổi mới trong sản xuất và phát triển bền vững là hạng mục cạnh tranh nhất. Bởi hội đồng giám khảo không chỉ đánh giá mức độ sáng tạo của sản phẩm, mà còn ở năng lực tích hợp đổi mới bền vững của doanh nghiệp vào toàn bộ chuỗi giá trị.

Cỏ Mềm hợp tác phát triển vùng trồng sâm Việt Nam tại Sìn Hồ, Lai Châu (Ảnh: Cỏ Mềm).

Cỏ Mềm ghi dấu với mô hình sản xuất xanh trọn vẹn và bền vững, phát triển hài hòa trên bốn trục chiến lược hoạt động. Cụ thể, Cỏ Mềm hợp tác phát triển các vùng trồng nguyên liệu thiên nhiên Việt Nam, giúp bảo tồn đa dạng sinh học và góp phần tạo thu nhập ổn định, sinh kế bền vững cho người dân bản địa.

Doanh nghiệp không ngừng nghiên cứu, phát triển và cải tiến sản phẩm dựa trên bộ ba tiêu chí: an toàn - hiệu quả - bền vững, đẩy mạnh kết hợp thảo mộc truyền thống với công nghệ hiện đại.

Cỏ Mềm ứng dụng các cải tiến kỹ thuật giúp tiết kiệm hơn 1 triệu lít nước mỗi năm, hạn chế phát thải và tối đa hóa việc sử dụng bao bì có thể tái chế trong khâu sản xuất.

Thương hiệu cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng, đồng thời lan tỏa tri thức về tiêu dùng bền vững thông qua hệ thống 80 cửa hàng tại 30/34 tỉnh thành toàn quốc.

Nhà máy đạt chuẩn CGMP của Cỏ Mềm có quy mô 10.000 m2, vận hành theo mô hình sản xuất xanh với phòng kiểm định đạt chuẩn ISO 17025 (Ảnh: Cỏ Mềm).

Theo ông Matthias Gelber: “Việc Cỏ Mềm đạt giải thưởng cao nhất tại hạng mục này là minh chứng cho khả năng chuyển đổi từ nguyên liệu kém bền vững sang nguyên liệu tự nhiên và thân thiện hơn. Vì thiên nhiên luôn là lời giải cho sức khỏe và phát triển bền vững”.

Thương hiệu tiên phong trong phát triển bền vững và hoạt động xã hội

Nhận thức rõ vai trò, khả năng đóng góp đối với cộng đồng và sự phát triển bền vững của xã hội, Cỏ Mềm đã kiên trì thực hành ESG gắn liền với 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc suốt 10 năm qua. Thương hiệu được hội đồng giám khảo đánh giá cao ở ba trụ cột phát triển bền vững, tương ứng với các nhóm mục tiêu SDGs trọng yếu.

Dự án Rừng an lành của Cỏ Mềm năm 2025 (Ảnh: Cỏ Mềm).

Với việc bảo vệ môi trường trong sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững, Cỏ Mềm vận hành chuỗi giá trị xanh khép kín, hạn chế tối đa bao bì không tái chế, thúc đẩy phân loại rác và triển khai chương trình thu hồi vỏ nhựa tại cửa hàng.

Dự án “Rừng an lành” đã phục hồi 10 ha rừng bản địa tại Sơn La và Ninh Thuận, góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và tạo sinh kế mới cho người dân.

Trong việc đồng hành cùng giáo dục bền vững, Cỏ Mềm xây dựng 10 “Ngôi trường ước mơ” và 1 “Thư viện thân thiện” mang tri thức và điều kiện học tập an toàn đến hơn 1.500 học sinh vùng cao.

Dự án Ngôi trường ước mơ Cỏ Mềm năm 2025 (Ảnh: Cỏ Mềm).

Trong hợp tác quản trị bền vững, doanh nghiệp tích hợp ESG, Cỏ Mềm chú trọng quản trị minh bạch, chuyển đổi số toàn diện trong vận hành và hợp tác cùng các vùng trồng địa phương góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu thiên nhiên Việt Nam.

Là thành viên của VB4E, Cỏ Mềm cũng thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với chuyên gia và chính quyền trong các chương trình bảo tồn thiên nhiên.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, đại diện Cỏ Mềm cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng mô hình phát triển bền vững ở tất cả các quy trình: nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất xanh, vận hành hệ thống cửa hàng cũng như tiếp tục theo đuổi các hoạt động xã hội như trồng rừng, xây trường, đồng hành cùng cộng đồng trẻ, hướng đến mô hình doanh nghiệp bền vững toàn diện.