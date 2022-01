Cơ hội trúng iPhone 13 Pro Max cùng loạt ưu đãi tại Hoàng Hà Mobile

Hoàng Hà Mobile đang triển khai chương trình "Tết khỏe - Vui vẻ săn sale".

Điện thoại, laptop giảm tới 40%

iPhone 13 Series chính hãng VN/A giá từ 18,64 triệu đồng. Samsung Galaxy S21 FE 5G giá từ 11,65 triệu đồng khi có mã ưu đãi trên ứng dụng Galaxy Gift. Samsung Galaxy Z Flip3/Z Fold3 từ 20,19 triệu đồng. Điện thoại Xiaomi 11 Lite 5G NE/11T series 5G còn từ 7,98 triệu đồng. Điện thoại OPPO, Nokia, Relme từ hơn 3 triệu đồng. Laptop Dell/HP/ASUS giá từ 12,59 triệu đồng.

Phụ kiện - loa - tai nghe từ 39.000 đồng

Duy nhất trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, khi đến với Hoàng Hà Mobile, khách sẽ có cơ hội mua những món phụ kiện chính hãng với giá rẻ. Theo đó, củ sạc, dây cáp giá từ 39.000 đồng. Sạc dự phòng giá từ 149.000 đồng. Tai nghe Sony WF-1000MX4 giá 4,99 triệu đồng (giá niêm yết là 6,4 triệu đồng). Loa Harman Kardon Onyx Studio 7 giá 5,19 triệu đồng (giá niêm yết là 6 triệu đồng). Thay pin iPhone chính hãng Pisen/Energizer giảm 50%, từ 149.000 đồng.

Đồng hồ, vòng đeo tay thông minh giảm tới 45%

Để hỗ trợ luyện tập thể thao thì đồng hồ hay vòng đeo tay thông minh cũng là món đồ công nghệ cần thiết. Bạn có thể tranh thủ ưu đãi dịp Tết tại Hoàng Hà Mobile để sở hữu Xiaomi Mi Band 5 giá 550.000 đồng, đồng hồ Amazfit giá từ 490.000 đồng, đồng hồ Huawei GT3 giá từ 5,49 triệu đồng.

Tiễn ông Táo - đón Apple

Nhân dịp tiễn ông Công ông Táo về trời, từ ngày 21/1 đến 31/1, Hoàng Hà Mobile triển khai các ưu đãi giảm tới 49% dành riêng cho các sản phẩm Apple chính hãng.

Sở hữu iPhone 11 chính hãng VN/A giá từ 13,59 triệu đồng. iPhone 12 chính hãng VN/A 64GB phiên bản tím mộng mơ giá 18,49 triệu đồng. iPhone 13 hồng chính hãng VN/A 128GB giá 21,49 triệu đồng.

Ngoài ra khi tham gia thu cũ đổi mới lên đời iPhone 13 Series, khách hàng sẽ được giảm thêm tới 1,5 triệu đồng và 150.000 đồng khi thanh toán qua VNPAY. Doanh nghiệp tặng thêm một voucher giảm giá 100.000 đồng dành cho đồng hồ Apple Watch khi mua một sản phẩm iPhone chính hãng bất kỳ, chương trình áp dụng cho tất cả các đơn hàng online và trực tiếp tại hệ thống Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc.

iPhone 13 hồng 128GB giá 21,49 triệu đồng.

Để bảo vệ chiếc điện thoại cao cấp khỏi va chạm hay rơi vỡ, Hoàng Hà Mobile ưu đãi giảm giá ốp Apple MagSafe dành riêng cho chủ sở hữu iPhone 13 Series, trợ giá tới 49%. Ốp lưng Clear Case with MagSafe và Silicone Case with MagSafe giá 690.000 đồng (giá niêm yết là 1,29 triệu đồng), ốp lưng Leather Case with MagSafe 990.000 đồng (giá niêm yết là 1,59 triệu đồng).

Bên cạnh các sản phẩm iPhone, Hoàng Hà Mobile còn giảm tai nghe AirPods 2 case sạc thường chính hãng VN/A giá còn 2,98 triệu đồng và MacBook Air M1256GB - Silver chính hãng 24,55 triệu đồng.

Hoàng Hà Mobile cho biết, là nhà bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, đơn vị cam kết đổi trả trong 30 ngày đầu, trả góp nhanh gọn và miễn phí vận chuyển toàn quốc.

>> xem chi tiết tại đây <<

Check in sành điệu - trúng 200 triệu

Từ ngày 12/1 đến 6/2, khách hàng mua từ 2 sản phẩm công nghệ trở lên (gồm tất cả máy, phụ kiện, gói bảo hành Hcare và các sản phẩm khác) tại hệ thống của Hoàng Hà Mobile trên toàn quốc, sau đó chụp ảnh check-in trên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, kèm hashtag #HoangHaMobile #Tet_Khoe (hoặc #Tetkhoe hoặc #Tết_khỏe) sẽ có cơ hội trúng thưởng 2 điện thoại iPhone 13 Pro Max chính hãng VN/A và 22 tai nghe Apple AirPods 3. Tổng trị giá tới 200 triệu đồng. Ngoài ra còn có hàng trăm món quà hấp dẫn khác như lì xì, lịch, áo mưa, mũ,…

Khách hàng nhận giải thưởng từ Hoàng Hà Mobile.

Hoàng Hà Mobile đã tổ chức quay số livestream đợt 1 cho những khách hàng đến mua từ ngày 12/1 tới 24/1 trên fanpage dựa theo IMEI sản phẩm đã mua. Đợt 2 dành cho những khách hàng mua từ ngày 25/1 đến 6/2 vẫn đang diễn ra.

"Mua càng nhiều sản phẩm, cơ hội trúng càng lớn. Vì thế, mọi người có thể đến mua sắm trực tiếp tại cửa hàng và làm đúng các bước để có cơ hội nhận giải", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Vẫn còn nhiều cơ hội nhận quà và các ưu đãi tại Hoàng Hà Mobile.

Hoàng Hà Mobile đang sở hữu hơn 90 chi nhánh trên toàn quốc, là nhà bán lẻ ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam, đồng thời hợp tác với "ông lớn" ngành viễn thông MobiFone để mở chuỗi các shop bán hàng liên kết. Đại diện doanh nghiệp cho biết, bên cạnh chất lượng cùng giá bán tốt, Hoàng Hà Mobile cam kết đem lại chính sách bán hàng, chế độ hậu mãi có lợi nhất tới cho khách hàng.

Sắp tới, Hoàng Hà Mobile sẽ cùng MobiFone khai trương thêm 3 chi nhánh mới tại 960 Trần Hưng Đạo, TP Ninh Bình (ngày 25/1), 12-13 Lô B, đường Bà Triệu, TP Bạc Liêu và 132c Nguyễn Tất Thành, TP Cà Mau (ngày 26/1). Trong sự kiện sẽ có chương trình quay số trúng thưởng và tặng quà miễn phí như voucher thay pin, lịch, mũ bảo hiểm, áo mưa, cùng tham gia để rinh quà khủng.