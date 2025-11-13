Cơ hội cuối để tham gia giải cơ sở của cuộc thi “Chứng trường bạc tỷ”

Chỉ còn một ngày nữa để các nhà đầu tư chứng khoán đăng ký tham gia giải cơ sở của cuộc thi “Chứng trường bạc tỷ” - sân chơi đầu tư tài chính được tổ chức bởi Công ty Chứng khoán Pinetree và CafeF.

Đây là cuộc thi thu hút đông đảo nhà đầu tư với tổng giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng cùng nhiều ưu đãi thiết thực.

Nhà đầu tư mở tài khoản mới có cơ hội nhận cổ phiếu thưởng may mắn đến 1 triệu đồng (Ảnh: Chứng khoán Pinetree).

Theo thể lệ, người tham gia giải cơ sở của cuộc thi chỉ cần vốn ban đầu tối thiểu 10 triệu đồng và sẽ giao dịch trên các nền tảng do Pinetree cung cấp (ứng dụng AlphaTrading, WebTrading của Pinetree và các nền tảng của đối tác).

3 bảng thi đấu tương ứng với số vốn ban đầu của nhà đầu tư là bảng Cá voi (NAV từ 1 tỷ đồng), bảng Cá koi (NAV từ 100 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng) và bảng Cá chép (NAV dưới 100 triệu đồng). Nhà đầu tư cũng có thể chọn thi đấu trên tài khoản thường hoặc tài khoản margin.

Tương tự mùa trước, giải thưởng được trao cho những nhà đầu tư có hiệu suất tốt nhất với mức thưởng cao nhất trị giá 80 triệu đồng tiền mặt. Ngoài giải cơ sở, nhà đầu tư cũng có thể đăng ký thêm giải phái sinh với những phần thưởng cho người thắng cuộc lên tới hàng chục triệu đồng.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn được miễn phí giao dịch cổ phiếu cơ sở trọn đời, ưu đãi lãi suất margin 0% trong 30 ngày đầu, miễn phí giao dịch phái sinh trong 3 tháng và voucher cổ phiếu thưởng may mắn đến 1 triệu đồng dành cho người mới mở tài khoản. Những chính sách này giúp người tham gia giảm chi phí, từ đó tập trung vào chiến lược đầu tư và trải nghiệm sân chơi thực chiến.

Theo ban tổ chức, thời hạn đăng ký kết thúc giải cơ sở của “Chứng trường bạc tỷ” sẽ kết thúc vào 23h59 ngày 14/11. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ đóng và danh sách được chốt.

Nhà đầu tư tham gia cuộc thi bằng cách tải ứng dụng AlphaTrading của Chứng khoán Pinetree tại đây, mở tài khoản bằng eKYC và thực hiện đăng ký ngay trên ứng dụng.