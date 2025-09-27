Cơ hội của tín chỉ carbon với doanh nghiệp Việt Nam nhìn từ áp lực xanh hóa

Dựa trên các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26), nhằm cắt giảm khí nhà kính theo các cam kết khí hậu, đặc biệt hướng tới mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050, nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, đang tích cực xây dựng và phát triển thị trường carbon.

Thị trường carbon bao gồm các giao dịch liên quan đến hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon, được tạo ra từ cơ chế trao đổi, bù trừ theo các quy định của các hiệp định quốc tế. Đây là nơi các quốc gia có lượng phát thải thấp hơn mục tiêu cam kết có thể bán, chuyển nhượng hoặc mua quyền phát thải từ những quốc gia vượt mức phát thải.

Trong đó, tín chỉ carbon được hiểu là giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, đại diện cho 1 tấn CO2 hoặc một lượng tương đương của các khí nhà kính khác.

Sự gia tăng nhu cầu tín chỉ carbon trên toàn cầu đã thúc đẩy thị trường này phát triển mạnh mẽ. Tại Việt Nam, việc phát triển thị trường carbon không chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng cơ hội trong hành trình thực hiện cam kết giảm phát thải, mà còn mở ra tiềm năng thu nhập đáng kể nếu có chiến lược đầu tư hiệu quả vào tín chỉ carbon.

Nằm trong chuỗi toạ đàm “Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh”, toạ đàm trực tuyến với chủ đề "Tín chỉ carbon - Cơ hội mới từ áp lực xanh" do báo Dân trí phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh tổ chức nhằm cung cấp thông tin cập nhật, định hướng hành động và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với các cơ chế định giá carbon đang hình thành nhanh chóng trên cả bình diện quốc tế và trong nước.

Tọa đàm lần này có sự tham gia của chuyên gia khách mời là bà Đặng Hồng Hạnh, Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC). Với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và thị trường carbon, bà Hạnh đã dẫn dắt nhiều dự án kiểm kê khí nhà kính, phát triển tín chỉ carbon cũng như các chương trình hỗ trợ xây dựng chính sách và hệ thống MRV cho Việt Nam và khu vực.

Tọa đàm sẽ đi sâu tìm hiểu quy trình đo lường - xác minh - đăng ký tín chỉ carbon trong nước và quốc tế; thực trạng chuẩn bị của một số doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trong việc tham gia thị trường carbon; vai trò của thị trường carbon - như một công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho phát triển bền vững.

Chuyên gia khách mời cũng sẽ có những tư vấn cụ thể xoay quanh những thắc mắc về việc doanh nghiệp nên có chiến lược đầu tư và tham gia thị trường carbon như thế nào? Hay làm thế nào để thị trường carbon có thể trở thành sân chơi công bằng cho cả doanh nghiệp nhỏ, nơi tín chỉ carbon mang lại cơ hội gia tăng thu nhập cho doanh nghiệp bên cạnh áp lực về phát triển bền vững theo cam kết toàn cầu?

Tọa đàm sẽ được phát trực tiếp trên báo Dân trí vào lúc 9h ngày 29/9.

Độc giả và doanh nghiệp quan tâm tới chủ đề này hoặc có thắc mắc, đóng góp cho tọa đàm, có thể gửi câu hỏi theo form dưới đây.