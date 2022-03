Cổ đông nhỏ của Dầu Tường An lo kẹt cổ phiếu, CEO Kido trấn an

Tại phiên họp đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) ngày 23/3, lãnh đạo doanh nghiệp này nhận được câu hỏi về quyền lợi của các cổ đông nhỏ nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán: TAC) khi công ty con của Kido sắp tới sẽ hủy niêm yết cổ phiếu.

Trước đó, Dầu Tường An đã họp đại hội cổ đông bất thường vào cuối tháng 1 và thông qua nội dung hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE). Để giải quyết quyền lợi cho cổ đông nhỏ lẻ, Kido cam kết sẽ mua lại toàn bộ số cổ phiếu TAC còn lại.

Nhắc lại cam kết này trong phiên họp thường niên ngày 23/3, Tổng Giám đốc Kido Trần Lệ Nguyên cho biết công ty không thực hiện hoán đổi cổ phần với Dầu Tường An để sáp nhập như đã làm với công ty con Kido Foods trước đây do tỷ lệ cổ phiếu TAC lưu hành tự do quá nhỏ. Hiện Kido nắm giữ tới 92% cổ phần Dầu Tường An.

Ông Nguyên khẳng định doanh nghiệp đã ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty Chứng khoán Rồng Việt mua lại toàn bộ cổ phiếu TAC của các cổ đông nhỏ lẻ có nhu cầu chuyển nhượng. "Cổ đông nào muốn bán cổ phiếu TAC thì Kido sẽ mua lại hết. Cổ phiếu TAC vẫn được giao dịch đến khi nào Kido mua hết 100% thì thôi, quyền lợi của cổ đông nhỏ vẫn được đảm bảo", ông Nguyên chia sẻ.

Tổng Giám đốc Kido Trần Lệ Nguyên (ngồi giữa) điều hành phiên họp đại hội cổ đông ngày 23/3 (Ảnh: KDC).

Từ năm 2020, Kido đã công bố chiến lược sáp nhập các công ty con vào công ty mẹ để hợp nhất hoạt động sản xuất kinh doanh. Tại họp đại hội thường niên hôm nay, Kido cũng thông qua việc sẽ mua cổ phiếu Dầu Tường An và Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Vocarimex (mã chứng khoán: VOC) để nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% mà không phải chào mua công khai để tiến tới sáp nhập hai công ty thành viên này.

Năm nay, Kido đặt kế hoạch doanh thu thuần 14.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ 2021. Ngoài việc tiếp tục đầu tư để giữ vị thế trong hai ngành hàng chủ lực hiện hữu là dầu ăn và kem, công ty cũng công bố kế hoạch mở rộng chuỗi cửa hàng cà phê, trà sữa Chuk Chuk ra mắt từ cuối năm ngoái.

Ông Nguyên cho hay hiện chuỗi F&B của tập đoàn đã có khoảng 50 cửa hàng, đặt mục tiêu gia tăng số lượng điểm bán lên 200-300. Chuỗi cũng sẽ mở những điểm đầu tiên tại miền Bắc như ở TP Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Ngoài ra, ông Nguyên cho biết liên doanh nước tươi giải khát Kido kết hợp cùng Vinamilk tung sản phẩm chậm hơn dự kiến trong năm 2021 do dịch bệnh. Năm nay, công ty cũng có kế hoạch tăng tốc để đẩy mạnh liên doanh này. Doanh nghiệp này cũng tiếp tục phát triển thêm những ngành hàng mới trong lĩnh vực thực phẩm thiết yếu như nước chấm, gia vị.