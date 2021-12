Dầu Tường An sắp chia tay sàn chứng khoán ngay sau khi có thêm cổ đông lớn

Dân trí Sau khi các cổ đông lớn nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại Tường An lên hơn 90%, công ty dầu ăn thuộc Kido chuẩn bị trình cổ đông thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, rút cổ phiếu khỏi sàn.

Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (mã chứng khoán: TAC) vừa công bố nội dung chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 18/1 tới. Đáng chú ý, HĐQT Tường An sẽ trình cổ đông việc hủy đăng ký công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu.

HĐQT công ty cho biết theo Luật Chứng khoán có hiệu lực từ năm nay, công ty đại chúng là công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Trong khi đó, theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12, các cổ đông lớn của Tường An đang sở hữu tổng cộng 93,5% vốn điều lệ doanh nghiệp. Như vậy, công ty dầu ăn có thị phần đứng thứ hai trên thị trường Việt Nam không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng.

Đáng chú ý, ngày 20/12 vừa qua, bà Vương Kim Vy đã mua vào 1,2 triệu cổ phiếu TAC để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Tường An từ 1,5% lên 5%, qua đó trở thành cổ đông lớn của công ty. Sau giao dịch này, tổng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn ở Tường An chính thức vượt mốc 90%. Cá nhân bà Vy cũng đang sở hữu 4,4% cổ phần tập đoàn Kido, công ty mẹ của Tường An.

Sau khi hủy đăng ký công ty đại chúng, Tường An cũng sẽ hủy niêm yết cổ phiếu TAC tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông Tường An sau khi công ty thực hiện hủy tư cách đại chúng cũng như hủy niêm yết cổ phiếu, Kido cho biết sẽ cam kết mua lại toàn bộ số lượng cổ phiếu TAC các cổ đông còn lại đang nắm giữ nếu cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.

Kido hiện là công ty mẹ Tường An với tỷ lệ sở hữu trực tiếp gần 62% cổ phần. Cổ đông lớn còn lại của Tường An là Vocarimex với tỷ lệ nắm giữ 26,6% cổ phần. Tuy nhiên, Kido đồng thời cũng chính là công ty mẹ của Vocarimex với hơn 87% cổ phần sau khi vừa mua lại 36% phần vốn Nhà nước từ tay SCIC.

Kido cho biết giá thực hiện mua lại sẽ được thỏa thuận với bên bán tại thời điểm giao dịch. Tập đoàn Kido sẽ trực tiếp đứng ra mua lại cổ phiếu TAC của các nhà đầu tư nhỏ lẻ có nhu cầu chuyển nhượng hoặc chỉ định các tổ chức, cá nhân thu mua lại.

Trước đó, ban lãnh đạo Kido đã không dưới một lần nhắc đến ý định sáp nhập Tường An vào công ty mẹ để tinh gọn bộ máy quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước đó, một công ty con khác của Kido là Kido Foods, doanh nghiệp đứng đầu thị phần kem trong nước, đã sáp nhập vào tập đoàn mẹ theo phương án hoán đổi cổ phiếu.

Đóng cửa phiên giao dịch 29/12, cổ phiếu TAC được giao dịch ở mức giá 75.700 đồng/cổ phiếu với vốn hóa thị trường khoảng hơn 2.500 tỷ đồng. Trong năm nay, cổ phiếu của Tường An đã tăng giá 60%. Trong khi đó, cổ phiếu KDC hiện giao dịch ở vùng giá 54.500 đồng, tăng gần 50% sau một năm. Vốn hóa thị trường tương ứng của Kido gần 15.000 tỷ đồng.

Việt Đức