Chương trình “Mua sơn nhận thẻ, nhà mới quà to” cùng Nippon Paint Việt Nam

Chương trình “Mua sơn nhận thẻ - Nhà mới quà to” được thiết kế dành riêng cho người tiêu dùng mua sản phẩm sơn Nippon tại hệ thống đại lý phân phối chính hãng.

Hệ thống giải thưởng bao gồm 68 giải Nhất là xe máy Honda Wave phiên bản cổ điển; 68 giải Nhì là đồng hồ Apple Watch Series 10 kích thước 42mm (GPS); cùng 188 giải ba là voucher mua sắm trị giá 500.000 đồng áp dụng tại các hệ thống Thế Giới Di Động, Saigon Co.op và Shopee. Trong đó, Giải Nhất và giải Nhì có thể quy đổi thành tiền mặt với giá trị tương đương.

Chương trình khuyến mãi kéo dài từ ngày 9/9 đến hết ngày 31/12. Khi mua hàng tại các đại lý Nippon Paint trong thời gian diễn ra, với mỗi 60 lít sơn thuộc danh sách sản phẩm cao cấp áp dụng, khách hàng sẽ nhận được một thẻ cào từ đại lý để tham gia chương trình rút thăm may mắn. Người tiêu dùng chỉ cần cào lớp phủ bạc trên thẻ và nhập mã số trên website chương trình để tham gia quay thưởng.

Bước 1: Tại mặt trước thẻ cào, khách hàng sử dụng camera điện thoại hoặc tính năng quét mã QR trên ứng dụng Zalo để quét mã QR. Sau khi quét, hệ thống sẽ chuyển hướng đến website chính thức của chương trình tại địa chỉ: https://quaysomayman.npvconsumer.com, được quản lý bởi Công ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam).

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản, khách hàng tiến hành đăng ký thông tin (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ...) để tham gia chương trình. Khách hàng đăng nhập vào website nếu đã có tài khoản tham gia chương trình.

Bước 3: Khách hàng cào lớp phủ bạc ở mặt sau thẻ cào để lấy mã số may mắn, sau đó nhập mã này vào ô “Nhập mã” trên website chương trình.

Nếu mã số là mã trúng thưởng, hệ thống sẽ hiển thị pop-up (thông báo) chúc mừng để xác nhận khách hàng đã trúng thưởng (Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ cào nếu đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình; không giới hạn số lượng giải thưởng mà một khách hàng có thể nhận được).

“Mua sơn nhận thẻ - Nhà mới quà to” là lời tri ân sâu sắc của Nippon Paint dành cho khách hàng đã tin tưởng và đồng hành, đồng thời mang đến cơ hội sở hữu các phần quà giá trị trong mùa mua sắm cuối năm. Để biết thêm chi tiết và thể lệ tham gia, khách hàng truy cập website chính thức của chương trình hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800 6111.