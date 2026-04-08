Chứng khoán Việt nâng hạng: Vốn vào ngay hay chỉ tập trung ở vài cổ phiếu?

FTSE Russell vừa công bố báo cáo phân loại thị trường giữa kỳ, xác nhận Việt Nam được lên kế hoạch thực hiện từ trạng thái thị trường cận biên (Frontier Market) sang thị trường mới nổi thứ cấp (Emerging Market), có hiệu lực từ ngày 21/9.

Việc đưa Việt Nam vào các chỉ số chứng khoán toàn cầu của FTSE Russell sẽ được thực hiện theo nhiều đợt, bắt đầu từ tháng 9 năm nay và kết thúc vào năm 2027.

FTSE Russell cũng công bố danh mục cổ phiếu Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sàng lọc đủ điều kiện của chỉ số FTSE Global All Cap dựa trên dữ liệu tính đến thời điểm kết thúc giao dịch ngày 31/12/2025.

Câu hỏi đặt ra là liệu toàn thị trường chứng khoán sắp tới sẽ hưởng lợi từ dòng vốn tỷ USD, hay chỉ “đổ cục bộ” vào một vài đơn vị?

Dòng vốn tỷ USD sẽ chỉ tập trung ở vài cổ phiếu?

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc khối Nghiên cứu và phát triển khách hàng cá nhân Công ty cổ phần Chứng khoán Yuanta Việt Nam - nhấn mạnh, cần nhìn nhận việc thị trường chứng khoán nâng hạng thông qua 4 giai đoạn.

Theo ông, ở giai đoạn đầu tiên, dòng vốn có thể chỉ đổ vào khoảng 30 cổ phiếu của các doanh nghiệp đầu ngành, vốn hóa lớn và có tỷ lệ “room” nước ngoài còn nhiều. Tuy nhiên, tổng vốn đợt này chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, khoảng 10% dòng vốn ngoại dự kiến đổ vào thị trường Việt Nam.

30 cổ phiếu Việt Nam có thể được đưa vào các bộ chỉ số toàn cầu khi thị trường được nâng hạng (Ảnh: Báo cáo FTSE Russell).

Những giai đoạn sau đó, FTSE Russell sẽ có thêm rất nhiều loại chỉ số, và phân bổ đều cho các mã Midcap (cổ phiếu của các doanh nghiệp có vốn hóa thị trường từ 1.000 tỷ đồng đến 10.000 tỷ đồng) và cả Smallcap (cổ phiếu được các doanh nghiệp nhỏ có vốn hóa dưới 1.000 tỷ đồng phát hành).

Ông Winston Lu - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Phú Hưng - cho rằng việc nâng hạng sẽ giúp Chỉ số VN-Index sẽ hưởng lợi, và thị trường sẽ được tái định giá lại theo từng giai đoạn. Trong ngắn hạn, nhóm cổ phiếu bluechip (cổ phiếu của một công ty có độ uy tín cao, tình hình tài chính vững chắc và giá trị vốn hóa thị trường lớn) chiếm tỷ trọng lớn trong VN-Index và VN30 thường được thị trường định giá lại trước vì nhà đầu tư kỳ vọng sẽ đón dòng vốn ETF, dòng vốn chủ động sau nâng hạng.

Về trung và dài hạn, hoạt động giao dịch và sự tham gia của nước ngoài dự kiến sẽ tăng lên, đặc biệt là các quỹ chủ động. Theo thời gian, những động lực này dự kiến sẽ dẫn đến mức định giá cao hơn.

Các cổ phiếu trên toàn thị trường vẫn có thể được hưởng lợi nhờ thanh khoản tăng, chi phí vốn giảm, chuẩn quản trị/công bố thông tin tốt hơn, nhiều doanh nghiệp muốn mở “room” (tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài) hoặc cải thiện “free-float” (cổ phiếu tự do chuyển nhượng) hơn…

Bên cạnh những mã đủ điều kiện vào rổ FTSE Global All Cap Index sẽ thu hút mạnh vốn ngoại, thì với nhóm cổ phiếu còn lại theo chuyên gia vẫn có thể hưởng lợi gián tiếp ở một mức độ nhất định.

Thứ nhất, hiệu ứng "nước lên thuyền lên" sẽ diễn ra. Khi thông tin nâng hạng chính thức được công bố, dòng vốn ngoại đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, sẽ kéo định giá chung của toàn thị trường đi lên. Nhờ đó, tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, thanh khoản lan tỏa, và các cổ phiếu không nằm trong rổ chỉ số cũng có thể tăng giá theo.

Thứ hai, các quỹ chủ động, vốn không bị ràng buộc bởi cơ cấu chỉ số, vẫn có thể quan tâm đến nhóm cổ phiếu này. Nếu doanh nghiệp sở hữu một câu chuyện tăng trưởng thuyết phục, nền tảng cơ bản tốt, và quản trị minh bạch, chúng hoàn toàn có thể lọt vào tầm ngắm của các quỹ chủ động.

Trong trường hợp đó, tác động đến giá cổ phiếu thậm chí còn tích cực và bền vững hơn so với việc chỉ được mua vào một cách cơ học từ các quỹ ETF.

Dòng vốn ngoại có vào ngay lập tức?

Chuyên gia cũng nhấn mạnh dòng vốn ngoại sẽ không vào ngay lập tức như suy nghĩ của nhiều người, mà dự kiến gần đến tháng 9 quỹ ngoại mới mua vào. Cùng với đó, trong bối cảnh biến động lợi suất toàn cầu (đặc biệt đồng yên của Nhật Bản đang tăng mạnh, hút dòng vốn), dòng vốn ngoại theo chuyên gia vẫn trong xu hướng rút ròng.

Với việc nâng hạng thị trường chứng khoán, dòng quỹ chủ động và thụ động dự kiến vào khoảng 5 tỷ USD, không đủ để áp đảo được chiều bán ròng hiện nay của nhà đầu tư ngoại.

Nhà đầu tư giao dịch chứng khoán (Ảnh: Hữu Khoa).

Nói về tác động của thông tin nâng hạng lên thị trường, ông Nguyễn Thế Minh cho rằng sẽ không đáng kể vì thông tin đó đã sớm được dự báo. Dù thế, thị trường phiên ngày 8/4 phản ứng tương đối tích cực. VN-Index tăng hơn 70 điểm ngay khi mở cửa, theo chuyên gia là kết hợp với rất nhiều yếu tố.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán quý I liên tục giảm sút do ảnh hưởng bởi căng thẳng chính trị. Việc giảm về vùng giá sâu, kết hợp với “tin vui” về lộ trình nâng hạng tạo cú huých cho chỉ số VN-Index.

Thứ hai, ông Minh nhấn mạnh thị trường đã xác định được đà tăng thời gian tới. “Thị trường sắp tới sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng trở lại, nhưng sẽ không tăng thẳng một mạch mà tôi dự đoán tăng theo chiều hướng tăng “zích zắc”. Rủi ro lớn nhất hiện nay vẫn liên quan đến căng thẳng Trung Đông vẫn chưa kết thúc”, ông nói.