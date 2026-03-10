Chứng khoán Việt Nam sau phiên giảm 115 điểm: Dự báo mốc mới đáng chú ý

Sau phiên điều chỉnh mạnh ngày 9/3, nhiều tổ chức đã đưa ra nhận định về tình hình thị trường chứng khoán thời gian tới với các mốc mới đáng chú ý.

Mốc 1.660 điểm trở nên hấp dẫn?

Chuyên gia Chứng khoán VNDirect cho rằng về mặt kỹ thuật, thị trường hiện đang vận động quanh 3 ngưỡng hỗ trợ trọng yếu: 1.660, 1.600 và 1.500 điểm. Trong đó, vùng 1.500 mang ý nghĩa then chốt. Nếu bị xuyên thủng, xu hướng tăng trung hạn của thị trường sẽ chính thức bị phá vỡ.

Công ty chứng khoán này cũng cho rằng mặt bằng định giá dưới 1.660 điểm đang trở nên hấp dẫn hơn đáng kể. P/E kỳ vọng của VN-Index tại vùng giá này đã về mức thấp hơn trung bình 5 năm.

Bên cạnh yếu tố định giá, giới phân tích cũng đánh giá rằng giá dầu sau cú tăng đột biến từ vùng 77 lên trên 110 USD/thùng sẽ cần tìm vùng cân bằng mới trong thời gian tới. Trong kịch bản cơ sở, khi giá dầu bắt đầu hình thành vùng tích lũy, áp lực bán trên thị trường cổ phiếu sẽ giảm nhiệt tương ứng.

Trong kịch bản cơ sở, chuyên gia dự báo VN-Index có thể điều chỉnh thêm về vùng giữa 1.500-1.600 điểm, nơi sự kết hợp giữa mặt bằng định giá hấp dẫn và kỳ vọng giá dầu ổn định sẽ tạo nền cho lực cầu hỗ trợ chỉ số. Từ đó, thị trường có cơ sở để tìm động lực hồi phục kỹ thuật.

Chứng khoán Việt Nam giảm kỷ lục 115 điểm, dự báo mốc mới đáng chú ý (Ảnh minh họa: OpenStock)

VN-Index có thể rơi về 1.500 điểm

Nhóm phân tích Công ty cổ phần Đầu tư FinSuccess đưa ra 3 kịch bản cho thị trường chứng khoán.

Kịch bản thứ nhất là căng thẳng kéo dài kéo theo sự tham gia sâu của Nga và Trung Quốc (xác suất xảy ra là 30%). Nhà đầu tư lúc này nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu chỉ 50-70% và thực hiện trading (mua-bán) ngắn hạn để tận dụng các nhịp hồi của thị trường, tập trung vào các công ty có vốn hóa và thanh khoản lớn, các ngành dẫn dắt và chu kỳ như ngân hàng, thép, bán lẻ.

Kịch bản thứ hai, căng thẳng kéo dài nhưng cục bộ hoặc sớm có thỏa hiệp giữa 2 bên (xác suất xảy ra là 60%). Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu hơn 80% và tiếp tục chiến lược đầu tư như trước khi chiến tranh diễn ra.

Kịch bản thứ ba là căng thẳng kết thúc sớm và Fed đẩy nhanh quá trình hạ lãi suất (xác suất 10%). Lúc này, nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy để tối ưu lợi nhuận.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Tổng giám đốc FinSuccess, những cú giảm mạnh xuất phát từ yếu tố tâm lý thường đi kèm khả năng phục hồi nhanh khi áp lực bán suy yếu. Diễn biến hiện tại có nhiều điểm tương đồng với giai đoạn biến động do căng thẳng thuế quan vào tháng 4/2025, khi thị trường cũng ghi nhận nhịp giảm sâu trước khi sớm ổn định trở lại.

Theo ông, trong ngắn hạn, VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh về quanh vùng 1.500 điểm để tìm điểm cân bằng mới, qua đó tạo nền tảng cho xu hướng phục hồi sau đó.

Xu hướng tăng vẫn còn khi VN-Index chưa “thủng” mốc 1.600 điểm

Hiện, VN-Index đã thủng mốc 1.700 điểm. Quan điểm chuyên gia chứng khoán MBS cho rằng chừng nào xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Về kỹ thuật, xu hướng tăng dài hạn của thị trường vẫn tiếp diễn chừng nào cận dưới vùng tích lũy kéo dài 4 tháng cuối năm 2025 (1.600 điểm) chưa bị xuyên thủng.

Nhà đầu tư nên bảo toàn vốn, hạ tỷ lệ đòn bẩy về mức an toàn khi các mốc hỗ trợ ngắn hạn có thể bị phá vỡ trong phiên trước khi có nhịp hồi kỹ thuật. Cơ hội để lựa chọn cổ phiếu khá hẹp nếu không có sẵn nhóm cổ phiếu được hưởng lợi. Nhu cầu giảm rủi ro có thể còn tiếp diễn trong tuần tới, do vậy nên lựa chọn giá ở các vùng hỗ trợ và mua dần theo tỷ trọng.