Chứng khoán Việt Nam hồi phục, lấy lại mốc 1.700 điểm

Mở đầu phiên giao dịch ngày 10/3, thị trường chứng khoán bật tăng mạnh. Hiện, VN-Index tăng 60 điểm và đã lấy lại mốc 1.700 điểm. Gần 390 mã tăng điểm đầu phiên.

Sắc xanh lan rộng ở nhiều nhóm ngành từ tài chính, nguyên vật liệu, tiêu dùng thiết yếu, công nghệ thông tin.

Đặc biệt, cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hoà Phát kịch trần với thanh khoản hơn 50 triệu cổ phiếu, hiện đang ở mức 27.100 đồng/cổ phiếu. Các mã đầu ngành cũng tăng tích cực, chỉ số VN30 theo đó tăng gần 74 điểm sau cú giảm sốc hôm qua.

Ngược chiều, nhóm dầu khí lại trái chiều, trong khi BSR của Lọc hoá dầu Bình Sơn, GAS của PVGAS…tăng điểm, thì OIL của PVOIL và PLX của Petrolimex tiếp tục điều chỉnh từ 0,2-0,8% sau đợt tăng mạnh.

Thị trường chứng khoán hồi phục mạnh (Ảnh: Chụp màn hình).

So với phiên hôm qua, giá dầu giảm về 85 USD/thùng đã tạm hạ nhiệt những lo ngại về vấn đề nhiên liệu của nền kinh tế. Kéo theo đó, tỷ giá USD cũng hạ nhiệt nhẹ.

Hiện tại các thị trường châu Á cũng đang có tâm thế lạc quan. Hang Seng, Nikkei 225, Shanghai đều đang tăng điểm trong phiên sáng.