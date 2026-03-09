Tâm lý hoảng loạn bao trùm, nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì?

Thị trường chứng khoán Việt Nam mất hơn 109 điểm ngay khi mở cửa giao dịch trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt 110 USD/thùng. Đây là mức giảm kỷ lục từ trước đến nay, đánh bay mọi thành quả của thị trường chứng khoán từ năm 2025.

Kết thúc phiên sáng 9/3, VN-Index giảm 114,4 điểm (tương đương 6,47%) và hiện ở mức 1.653,44. Nhóm vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi áp lực xả hàng khi gần như toàn bộ rổ VN30 chìm trong sắc đỏ, với 20 cổ phiếu giảm kịch sàn. Tâm lý hoảng loạn bao trùm lên thị trường.

Trước hiện tượng này, chuyên gia các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế dùng “margin” và không mua đuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân tại Chứng khoán Yuanta Việt Nam - cho biết phiên giảm hôm nay chủ yếu do cú sốc tâm lý là chính. Giữa bối cảnh căng thẳng lên cao, giá dầu đã tăng hơn 20% trong một phiên và vượt 100 USD/thùng, như vậy áp lực lên lạm phát cũng gia tăng mạnh.

Nhìn về những xung đột trước đó, thị trường chứng khoán cũng biến động do “cú sốc tâm lý” và sau đó sẽ nhanh chóng hồi phục. Vấn đề đặt ra là không ai biết được căng thẳng Trung Đông sẽ ngắn hay dài, còn kéo dài bao lâu?

“Theo tôi, nếu căng thẳng hai bên diễn ra trong vòng 1 tháng thì áp lực lên thị trường sẽ không lớn và nhanh chóng hạ nhiệt”, ông Minh nói. Theo đó, vị chuyên gia này khuyên nhà đầu tư hiện nay nên cố gắng kiểm soát rủi ro thay vì cố gắng bán ra.

Với những nhà đầu tư không dùng đòn bẩy tài chính, chuyên gia cho rằng nên duy trì danh mục. Còn những ai đang dùng margin (có sử dụng đòn đẩy, vay vốn từ các công ty chứng khoán để đầu tư) thì nên nộp thêm tiền để hạ thấp nhất tỷ trọng margin, vì không biết căng thẳng kéo dài bao lâu và thị trường chứng khoán những phiên tới có khả năng vẫn còn giảm.

Tương tự, ông Nguyễn Thành Trung - Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần đầu tư FinSuccess - cũng khuyến cáo nhà đầu tư không nên dùng “margin” trong giai đoạn này để mua cổ phiếu. Song song, vị này cũng khuyên nhà đầu tư hạ tỷ trọng chứng khoán, duy trì tỷ trọng tiền mặt quanh 20%.

Tâm lý hoảng loạn bao trùm, nhà đầu tư chứng khoán nên làm gì (Ảnh minh họa: Hữu Khoa).

Chuyên gia đưa ra 3 kịch bản cho thị trường chứng khoán, cụ thể:

Kịch bản thứ nhất, căng thẳng kéo dài kéo theo sự tham gia sâu của Nga và Trung Quốc (xác suất xảy ra là 30%). Nhà đầu tư lúc này nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu chỉ 50-70% và thực hiện trading (mua-bán) ngắn hạn để tận dụng các nhịp hồi của thị trường, tập trung vào các công ty có vốn hóa và thanh khoản lớn, các ngành dẫn dắt và chu kỳ như ngân hàng, thép, bán lẻ.

Kịch bản thứ hai, căng thẳng kéo dài nhưng cục bộ/sớm có thỏa hiệp giữa 2 bên (xác suất xảy ra là 60%). Nhà đầu tư có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu hơn 80% và tiếp tục chiến lược đầu tư như trước khi chiến tranh diễn ra.

Kịch bản thứ ba, căng thẳng kết thúc sớm và Fed đẩy nhanh quá trình hạ lãi suất (xác suất 10%). Lúc này, nhà đầu tư có thể sử dụng đòn bẩy để tối ưu lợi nhuận.

“Vài phiên tới nhiều khả năng VN-Index tiếp tục giảm quanh 1.500 điểm, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân trở lại nhóm VN30”, ông Trung nói.

Trong diễn biến khác, chuyên gia phân tích từ Chứng khoán Vietcombank thì khuyến nghị nhà đầu tư rà soát và cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các mã đã đạt mục tiêu để bảo vệ thành quả.

Đồng thời, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và chỉ giải ngân mới khi thị trường xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại hoặc tạo đáy đảo chiều xu hướng rõ ràng. Bởi, mặc dù có dấu hiệu của dòng tiền mua chủ động, lực cung liên tục được củng cố khiến cho chỉ số không thu hẹp được đà giảm, gây áp lực lớn lên toàn bộ thị trường chung.

Về phía nhà đầu tư, anh H. (một nhà đầu tư lâu năm trên thị trường và hiện công tác tại đơn vị tài chính) cho biết bản thân không dùng "margin" nên không lo ngại. Anh kỳ vọng thị trường sớm hay muộn cũng sẽ hồi phục. Hiện, anh đang theo dõi sát sao để có thể giải ngân "bắt đáy" được các cổ phiếu tốt.