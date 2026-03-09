Chứng khoán Việt Nam giảm kỷ lục gần 110 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam mất hơn 109 điểm ngay khi mở cửa giao dịch trong bối cảnh giá dầu thế giới lần đầu tiên xuyên thủng mốc 100 USD/thùng.

Ghi nhận, chỉ sau hơn 15 phút giao dịch trong phiên sáng ngày 9/3, VN-Index đã sụt giảm gần 110 điểm, lùi xuống còn 1.658 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất lịch sử của VN-Index tính theo số tuyệt đối.

Riêng trên HoSE, có 320 mã giảm, trong đó 165 mã nằm sàn. Nhóm vốn hóa lớn cũng không tránh khỏi áp lực xả hàng khi gần như toàn bộ rổ VN30 chìm trong sắc đỏ, với 20 cổ phiếu giảm kịch sàn. VN30-Index theo đó lao dốc hơn 126 điểm, đánh dấu mức giảm trong phiên mạnh nhất từ trước tới nay, lùi về còn 1.778 điểm.

Chỉ có nhóm cổ phiếu dầu khí đi ngược chiều với thị trường, dù vậy vẫn đang chịu áp lực bán ra lớn. Riêng mã BSR của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn vẫn giữ được sắc xanh.

Bảng điện hôm nay chìm trong sắc đỏ và xanh lơ giảm sàn (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước hiện tượng này, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế dùng “margin” và không mua đuổi.

Chứng khoán Vietcombank nhận định, mặc dù có dấu hiệu của dòng tiền mua chủ động, lực cung liên tục được củng cố khiến cho chỉ số không thu hẹp được đà giảm, gây áp lực lớn lên toàn bộ thị trường chung. Với bối cảnh các bất ổn địa chính trị toàn cầu liên tục leo thang, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư rà soát và cơ cấu danh mục theo hướng chốt lời các mã đã đạt mục tiêu để bảo vệ thành quả. Đồng thời, tiếp tục bám sát diễn biến thị trường và chỉ giải ngân mới khi thị trường xuất hiện các tín hiệu cân bằng trở lại hoặc tạo đáy đảo chiều xu hướng rõ ràng.

Còn theo Chứng khoán MB (MBS), xung đột tại Trung Đông đang là nhân tố chính chi phối diễn biến thị trường chứng khoán trên thế giới, hệ quả của biến cố này đang làm gián đoạn nghiêm trọng đến nguồn cung năng lượng, đẩy chi phí logistics tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trước cú sốc trên thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng quốc tế, rủi ro lạm phát gia tăng, đặt nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam trước nhiều rủi ro. Đồng thời, MBS khuyến nghị nhà đầu tư cần chuẩn bị cho các rủi ro tỷ giá và lạm phát ngắn hạn trước khi dòng tiền “bắt đáy” quay trở lại thị trường.

Sắc đỏ cũng bao trùm thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Nhật Bản ngay khi mở cửa phiên giao dịch ngày 9/3. Đợt bán mạnh diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới lần đầu tiên xuyên thủng mốc 100 USD/thùng trong vòng gần 4 năm qua.