Chứng khoán mất mốc 1.600 điểm, nhiều cổ phiếu ông lớn giảm sàn

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 23/2, thị trường gặp áp lực ngay từ những phút đầu tiên. VN-Index giằng co quanh mốc 1.600 điểm để rồi cuối cùng giảm 56,64 điểm, về 1.591,17 điểm. Thanh khoản sàn HoSE tiếp tục đi ngang, ở mức 29.259tỷ đồng.

Áp lực thị trường dồn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong nhóm này, 27 mã giảm giá, bao gồm 4 cổ phiếu giảm sàn là DGC (Hóa chất Đức Giang), MWG (Thế Giới Di Động), VIC (Vingroup) và GVR (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Trong đó, VIC ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số chung, cùng với đó là STB, MWG, VPB... Nhiều cổ phiếu khác cũng giảm sâu 4-5%, như SSI, STB, TPB, PLX, VPB.

Chứng khoán gặp áp lực giảm mạnh (Ảnh: Hữu Khoa).

Trên HoSE, 38 cổ phiếu cũng trong tình cảnh giảm sàn la liệt. Một số mã đáng chú ý thuộc nhóm bất động sản (DXG, SGR, KBC, SZC), chứng khoán (AGR, CTS, VCI, VDS, VND, HCM).

Trong phiên thị trường điều chỉnh mạnh, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng 487 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như MWG, HDB, VHM, VIC và được mua ròng là MSN, VNM, VCK, FPT...

Báo cáo đầu tuần của Chứng khoán MBS đánh giá VN-Index đã giảm 3 tuần liên tiếp, ghi nhận tháng giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm và nằm trong các chỉ số sụt mạnh nhất kể từ khi diễn ra xung đột Mỹ - Iran. Dòng tiền dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu mang tính phòng thủ, phản ánh mức độ bất định ngày càng lớn trên thị trường toàn cầu.

Đơn vị này cho rằng thị trường có thể điều chỉnh thêm 1 nhịp để kiểm tra áp lực bán khi tín hiệu kỹ thuật được xác nhận, VN-Index có thể điều chỉnh ở vùng 1.580-1.600 điểm. Nếu thanh khoản giảm hoặc thấp trong kịch bản kiểm tra vùng hỗ trợ này sẽ là tín hiệu tích cực để kỳ vọng thị trường có nhịp hồi kỹ thuật. Kịch bản xấu diễn ra khi VN-Index để mất vùng hỗ trợ trên.

Đồng quan điểm, báo cáo của Chứng khoán BSC cho rằng tâm lý thị trường suy yếu trước diễn biến khó lường từ xung đột Trung Đông và khối ngoại đẩy mạnh bán ròng đã phá vỡ vùng tích lũy sau đáy ngắn hạn của VN-Index. Thị trường đang có nguy cơ mất vùng tích lũy ngắn hạn và tiếp tục hướng tới vùng giá thấp hơn.

Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi phản ứng giá tại ngưỡng tâm lý 1.600 điểm và giá mục tiêu mô hình 2 đáy tại 1.580 điểm để nâng tỷ trọng cổ phiếu cho mục tiêu giao dịch 3 tháng tới.