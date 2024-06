Chứng khoán lao dốc phiên đầu tuần

Ngay trong phiên sáng ngày 24/6, các chỉ số trên thị trường đã không thể chống đỡ được lực bán ra mạnh mẽ. VN-Index lao dốc, đánh mất 18,03 điểm tương ứng 1,41% còn 1.263,99 điểm, xuyên thủng ngưỡng 1.270 điểm. VN30-Index giảm 22,05 điểm tương ứng 1,67%.

HNX-Index giảm 3,83 điểm tương ứng 1,57% và UPCoM-Index giảm 1,24 điểm tương ứng 1,24%.

Khối lượng giao dịch trên HoSE đạt 609,05 triệu đơn vị tương ứng 15.767,31 tỷ đồng; HNX có 59,07 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng 1.228,25 tỷ đồng và con số này trên thị trường UPCoM là 51,55 triệu đơn vị tương ứng 1.019,45 tỷ đồng.

Sắc đỏ bao trùm các ngành nghề trên thị trường sáng nay (Nguồn: VNDS).

Có thể thấy, ngay khi giá cổ phiếu đồng loạt giảm sâu, dòng tiền lập tức đổ vào mua cổ phiếu với mức giá đã được chiết khấu, đẩy thanh khoản dâng cao. Tuy vậy, các chỉ số vẫn diễn biến tiêu cực cho thấy áp lực nguồn cung đang rất mạnh mẽ.

Sắc đỏ bao trùm thị trường, song chưa xảy ra bán tháo vì số lượng mã giảm sàn chưa nhiều. Sàn HoSE có 341 mã giảm, 4 mã giảm sàn so với 89 mã tăng; HNX có 128 mã giảm, 3 mã giảm sàn so với 56 mã tăng; UPCoM có 153 mã giảm, 10 mã giảm sàn so với 118 mã tăng.

Trong rổ VN30 chứng kiến nhiều mã bị điều chỉnh trên mức 1%; trong đó, SSB giảm 4%; GVR giảm 3,6%; BVH giảm 3%; SSI giảm 2,7%; MWg giảm 2,7%; BCM giảm 2,7%; STB giảm 2,6%; MBB giảm 2,4%... Phía tăng có POW tăng 2%; VCB, VRE và VIC nhích nhẹ.

Nhóm dịch vụ tài chính đồng loạt lao dốc. VDS và CTS có thời điểm chạm sàn trước khi tạm dừng phiên sáng với mức thiệt hại lần lượt là 6,4% và 6,3%. TVS giảm 6,2%; APG giảm 5,1%; BSI giảm 5%; FTS giảm 4,8%; VCI giảm 4,7%; AGR giảm 4,6%; ORS giảm 4,3%.

Ngành công nghệ thông tin cũng xảy ra hiện tượng chốt lời, ICT có thời điểm giảm sàn, hiện giảm 6,6%; CMG giảm 3,8%; ELC giảm 3,6%; ITD giảm 3,1%; FPT cũng giảm 1,7%.

Tại nhóm thực phẩm và đồ uống, DBC mất 3,9%; BAF giảm 3,8%; ASM giảm 3,5%; VHC giảm 3,3%; ANV giảm 3,2%; PAN giảm 3,2%... Cổ phiếu ngành thép cũng tương tự khi HSG giảm mạnh 4,8%; NKG giảm 3,5%; HPG giảm 2,1%

Ngành hàng và dịch vụ công nghiệp thời gian qua tăng giá mạnh thì hiện tại cũng bị đối mặt với áp lực chốt lời ồ ạt. VTP, VIP và QNP có thời điểm giảm sàn trước khi tạm nghỉ với mức thiệt hại 6,6%; 5,6% và 5,4%. Cổ phiếu VTO giảm 5,1%; HAH giảm 3,8%; PAC giảm 3,8%: VSC giảm 3,6%; PVT giảm 3,5%.

Cổ phiếu bất động sản diễn ra phân hóa. Trong khi nhiều mã giảm sâu như TEG giảm 5%; NTL giảm 4,2%; AGG giảm 3,9%; TCH giảm 3,8%; IJC giảm 3,6% thì chiều ngược lại, NVT vẫn tăng trần; ITA, ITC, CCL có thời điểm tăng trần trước khi đạt các mức tăng giá mạnh 6,3%; 6,1% và 4,9% khi khép lại giờ giao dịch buổi sáng.