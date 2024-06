Một mã cổ phiếu năng lượng đột ngột tăng gần 70%, thanh khoản rất thấp

Quán tính hồi phục đã không giữ được trong sáng nay (20/6) trước áp lực bán chốt lời của giới đầu tư. VN-Index sau thời điểm 10h đã quay đầu và ghi nhận trạng thái giảm nhẹ. Tạm đóng cửa phiên sáng, chỉ số sàn HoSE đánh mất 0,9 điểm tương ứng 0,07% còn 1.278,89 điểm; HNX-Index giảm 0,04 tương ứng 0,02%. Trong khi đó, UPCoM-Index vẫn tăng 0,25 điểm tương ứng 0,25%.

Thanh khoản giảm mạnh, chỉ còn đạt 336,88 triệu cổ phiếu tương ứng 8.791,47 tỷ đồng trên HoSE; 27,49 triệu cổ phiếu tương ứng 541,5 tỷ đồng trên HNX và 28,23 triệu cổ phiếu tương ứng 562 tỷ đồng trên UPCoM.

Độ rộng thị trường đang nghiêng về phía các mã giảm với 428 mã mất giá trên 3 sàn và 375 mã tăng. Tại sàn HoSE có 142 mã tăng, lép vế so với 259 mã giảm; HNX có 67 mã tăng, 86 mã giảm. Số lượng mã tăng giá tập trung tại sàn UPCoM với 166 mã tăng so với 83 mã giảm. Đáng chú ý, trong số 50 mã tăng trần trên toàn thị trường có đến 36 mã thuộc sàn UPCoM.

Tại HoSE, các mã tăng trần chủ yếu cũng là những mã nhỏ. TTE có phiên tăng trần thứ 8 liên tiếp, tiếp tục trắng bên bán, tăng kịch biên độ lên 15.450 đồng/đơn vị. Khớp lệnh tại mã này rất thấp, chỉ có 300 cổ phiếu được khớp sáng nay, dư mua giá trần 15.300 cổ phiếu.

Tại mức thị giá hiện tại, cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Trường Thịnh đã tăng 38,57% chỉ trong một tuần. Với chuỗi tăng trần 8 phiên liền (từ phiên 11/6 đến nay), giá TTE đã tăng 68,5%.

Đồ thị giá TTE (Nguồn: Investing).

Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh có giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp với lý do theo đúng "văn mẫu". Theo đó, công ty này khẳng định, hoạt động kinh doanh của công ty ổn định, giá cổ phiếu tăng trần liên tiếp do cung cầu của thị trường. Quyết định mua, bán cổ phiếu do các nhà đầu tư quyết định, nằm ngoài kiểm soát của công ty.

Cùng ngành điện, nước và xăng dầu khí đốt, ngoài TTE, sáng nay, PGV cũng tăng trần, trắng bên bán với khớp lệnh đạt 94.800 cổ phiếu, dư mua giá trần 93.600 đơn vị. ASP tăng 4,2%; HNA tăng 2,7%; TTA tăng 2,6%; TDM, REE, VSH, CCI tăng giá. Các mã lớn như GAS, POW tăng nhẹ.

Cổ phiếu ngân hàng phân hóa. Trong khi các ông lớn như BID và VCB, HDB, STB, CTG giảm giá gây áp lực lên VN-Index thì chiều ngược lại, VPB tăng 2,4%; TCB tăng 2,3%; SSB tăng 0,9%; LPB tăng 0,7%.

Cổ phiếu ngành chứng khoán sáng nay phần lớn ghi nhận trạng thái giảm, song mức điều chỉnh không quá lớn. TVS giảm 2,4%; VDS tăng 2,1%; ORS giảm 1,8%; APG, TCI, AGR, FPS, SSI, CTS sau khi đạt được trạng thái tăng giá đầu phiên thì đều đã quay đầu giảm giá.

Một số cổ phiếu bất động sản tăng giá, trong đó NVT tăng trần lên 10.400 đồng, trắng lệnh bán; ITC, SIP và BCM tăng hơn 2% nhưng phần lớn cổ phiếu thuộc ngành này giảm: DXS, NVL, HTN, VRE, NBB, NLG, TDH, DIG… đồng loạt điều chỉnh.