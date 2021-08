Chứng khoán 31/8: Để ý tới cổ phiếu ngân hàng!

Dân trí Cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi lên hướng tới 1.350 điểm và có thể giải ngân dần với cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên giới phân tích cũng lưu ý áp lực cung vùng 1.330-1.350 điểm rất lớn.

Những cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến VN30-Index.

Trọng tâm dẫn dắt thị trường vẫn sẽ là nhóm ngân hàng

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Thị trường bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn sau 2 tuần giảm mạnh liên tiếp, thể hiện qua việc thanh khoản cải thiện đi cùng với nhịp tăng của chỉ số chung. Nếu đà phục hồi tiếp tục tiếp tục diễn ra trong những phiên sắp tới và VN-Index vượt được mốc 1.350 điểm, tâm lý giao dịch trên thị trường sẽ dần trở nên tích cực hơn.

VCBS cho rằng trọng tâm dẫn dắt thị trường trong giai đoạn này sẽ vẫn là nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Do đó trước mắt, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân với tỷ trọng vừa phải vào các cổ phiếu này cho mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý hạn chế sử dụng đòn bẩy quá lớn hoặc mua đuổi ở các nhịp hồi phục trong phiên.

Tiếp tục hồi phục kỹ thuật, tránh mua đuổi

Công ty Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

VN-Index có phiên hồi phục kỹ thuật thứ hai liên tiếp với thanh khoản tiếp tục dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu mua lên là chưa thực sự mạnh so với áp lực bán của các phiên giảm trước đó.

Bên cạnh đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên hai sàn với khoảng hơn 400 tỷ đồng cũng là một điểm tiêu cực.

Trên góc nhìn kỹ thuật, tuy đã tăng hai phiên liên tiếp nhưng VN-Index vẫn chưa thể vượt qua được vùng kháng cự trong khoảng 1.335-1.340 điểm (MA20-50) nên thị trường hiện tại vẫn đang trong sóng điều chỉnh.

Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo 31/8, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục kỹ thuật với vùng kháng cự gần nhất trong khoảng 1.335-1.340 điểm (MA20-50). Những nhà đầu tư vẫn đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể canh những phiên hồi kỹ thuật để giảm tỷ trọng. Nhà đầu tư đã chốt lời danh mục ngắn hạn trước đó tiếp tục đứng ngoài và quan sát thị trường, tránh mua đuổi ở thời điểm hiện tại.

Có thể cơ cấu một phần sang nhóm bluechips

Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Tiếp tục một phiên phục hồi mạnh mẽ khi chỉ số VN-Index tạo một gap so với 4 phiên trước đó. Điều còn thiếu ở phiên này là thanh khoản chưa tạo được sự bứt phá cùng mức tăng mạnh của chỉ số. Một phần do dòng tiền ở nhóm midcap và smallcap vẫn hoạt động sôi nổi, một phần do các cổ phiếu bluechips vẫn đang trong quá trình kiểm định lại đáy tháng 7.

Do vậy, nhà đầu tư có thể cơ cấu một phần danh mục sang nhóm bluechips sau khi dòng tiền đã quay trở lại bắt đáy với một số cổ phiếu đã về mức đáy tháng 7 vừa qua.

Đối mặt lực cung khi hướng đến 1.340 điểm

Công ty Chứng khoán SSI

Khả năng chỉ số VN-Index vẫn sẽ tiếp tục tăng theo quán tính trong phiên tới. Tuy nhiên, do vẫn đang nằm trong một xu hướng giảm ngắn hạn bên cạnh cầu ở nhóm VN30 chưa được cải thiện nên chỉ số VN-Index sẽ sớm đối mặt với lực cung khi hướng đến vùng kháng cự gần 1.340 điểm. Trong khi đó, rủi ro điều chỉnh giảm của chỉ số vẫn còn với vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại 1.300-1.292 điểm.

VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm tra vùng cân bằng 1.340 điểm

Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

VN-Index hồi phục khá tích cực khi vượt 1.320 điểm ngay từ đầu phiên giao dịch. Thanh khoản vẫn giữ ở mức trên trung bình 50 phiên, cho thấy dòng tiền hỗ trợ đang gia tăng nhưng có tranh chấp với cung chốt lời.

Thị trường nhìn chung vẫn có thận trọng, đặc biệt là tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, dòng tiền đang tích cực tìm kiếm cơ hội trên thị trường.

Dự kiến, VN-Index sẽ tiếp tục hồi phục và kiểm tra vùng cân bằng 1.340 điểm. Do vậy, nhà đầu tư có thể nắm giữ danh mục và quan sát tín hiệu của thị trường tại vùng cân bằng. Đồng thời có thể tận dụng diễn biến phân hóa để khai thác cơ hội ngắn hạn tại các cổ phiếu có tín hiệu tích cực sau nền tích lũy.

VN-Index hướng tới 1.350 điểm nhưng cần thận trọng trước áp lực bán tháo

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco)

Phiên giao dịch hôm qua tiếp tục chứng kiến sự sôi động từ nhóm mid-cap và small-cap trong khi thanh khoản tại nhóm blue-chip có dấu hiệu suy yếu. Tuy vậy, thanh khoản chung toàn thị trường không giảm quá nhiều so với phiên cuối tuần trước, cho thấy tâm lý tích cực được duy trì.

Nhóm ngân hàng dẫn đà tăng điểm cho chỉ số, đây cũng là nhóm được khối ngoại mua ròng nhiều nhất.

Chỉ báo kỹ thuật cho thấy đồ thị giá của VN-Index đã vượt mây Senkou B, đồng thời RSI 14 phiên gần chạm mốc 50, do đó, khả năng chỉ số tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn vẫn còn.

Agriseco tiếp tục duy trì quan điểm chỉ số sẽ phục hồi trong những phiên sắp tới, tuy nhiên cần thận trọng trước áp lực bán tháo tại vùng 1.330-1.350 điểm, do cung cổ phiếu tại vùng này rất cao và kiểm định ngưỡng kháng cự trung hạn.

Lưu ý: Khuyến cáo từ các công ty chứng khoán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo đối với nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng đã tuyên bố miễn trách nhiệm với các nhận định trên.

Mai Chi