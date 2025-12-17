Chứng khoán 2025: Khối ngoại miệt mài bán, nhà đầu tư nội ồ ạt mua

Khối ngoại bán ròng miệt mài, nhà đầu tư trong nước "cân" dòng tiền

Báo cáo của quỹ đầu tư Dragon Capital cho biết trong tháng 11, dòng vốn từ nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục rút ròng khoảng 260 triệu USD, đưa tổng mức bán ròng lũy kế từ đầu năm lên xấp xỉ 5,2 tỷ USD. Tuy vậy, áp lực bán đã hạ nhiệt và xuất hiện những giai đoạn mua ròng chọn lọc. Diễn biến này có thể cho thấy áp lực bán từ khối ngoại đang dịu lại và có khả năng cải thiện trong thời gian tới.

Trong khi đó, nhà đầu tư trong nước tiếp tục là lực đỡ quan trọng, với 237.000 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 11, nâng tổng số lên 11,6 triệu tài khoản - vượt sớm mục tiêu 11 triệu vào năm 2030 của Chính phủ. Sự tham gia rộng rãi của nhà đầu tư trong nước đang góp phần tăng chiều sâu thanh khoản và giảm phụ thuộc vào bất kỳ nhóm nhà đầu tư nào khác trên thị trường.

Dòng tiền trong nước chảy mạnh vào chứng khoán (Ảnh: Đăng Đức).

Quan điểm này tương đồng với báo cáo chiến lược của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Trong bối cảnh nhà đầu tư nước ngoài bán ròng miệt mài trong 11 tháng, nhà đầu tư trong nước đã gia tăng mua ròng tháng thứ 4 liên tiếp. Lũy kế 11 tháng, tổ chức trong nước mua ròng với giá trị 35.970 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán này nhận định dòng tiền mua ròng mạnh của nhà đầu tư trong nước, đối ứng áp lực bán ròng của khối ngoại là động lực lớn của thị trường trong năm nay. Tuy nhiên những diễn biến này vẫn dấy lên lo ngại: Năm 2026, khi thị trường được nâng hạng và khối ngoại giải ngân mua ròng thì nhà đầu tư nào sẽ bán ròng?

Áp lực bán ròng của khối ngoại đang dần hạ nhiệt cũng là điều mà Công ty chứng khoán SSI nhận định. Đơn vị này cho rằng trong khi các cải cách thị trường vốn như đơn giản hóa quy trình mở tài khoản, xóa bỏ cơ chế kỹ quỹ trước giao dịch (prefunding), rút ngắn thời gian từ IPO đến niêm yết và triển khai hệ thống KRX sẽ giúp gia tăng độ sâu thanh khoản thị trường.

Kỳ vọng bứt phá

Chứng khoán SSI kỳ vọng thị trường năm sau tiếp tục được hậu thuẫn bởi các cải cách nhằm tinh gọn bộ máy hành chính và đẩy nhanh tiến độ đầu tư công. Chính sách tài khóa vẫn duy trì xu hướng mở rộng, với chi đầu tư vốn hàng năm khoảng 63 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với chu kỳ trước, đóng vai trò động lực cho phát triển hạ tầng và đô thị.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu và dòng vốn ngoại quay trở lại trước khả năng được nâng hạng lên thị trường mới nổi, trong bối cảnh vị thế đầu tư của khối ngoại còn khá mỏng sau xu hướng bán ròng liên tục trong thời gian vừa qua. Nền tảng vĩ mô tích cực và tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng sẽ duy trì động lực cho diễn biến chỉ số bước sang năm 2026.

Còn Chứng khoán SHS cho rằng năm 2026 sẽ là một năm đặc biệt của thị trường dựa trên 3 yếu tố chính: Tăng trưởng GDP 2026 mục tiêu 10% trở lên, duy trì tăng trưởng tín dụng và đẩy mạnh đầu tư công; Thị trường được nâng hạng, khối ngoại mua ròng trở lại sau khi bán ròng liên tiếp; Nâng cung hàng hóa chất lượng cao thông qua thoái vốn, IPO... Những yếu tố này là động lực chính để dòng tiền dịch chuyển tìm kiếm những cơ hội tăng trưởng vượt trội trong năm sau.

Quỹ ngoại Dragon Capital tin rằng Việt Nam đang bước vào năm 2026 với nền tảng vĩ mô thuận lợi, tăng trưởng duy trì ở mức cao, lạm phát được kiểm soát và khu vực tư nhân giữ vai trò nổi bật hơn, qua đó tạo nền tảng hỗ trợ cho triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp. Chi tiêu cho hạ tầng, dòng vốn FDI và lực lượng nhà đầu tư nội địa ngày càng lớn sẽ tiếp tục hỗ trợ tích lũy vốn và tăng hiệu quả cho thị trường chứng khoán.