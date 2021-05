Chưa tới kỳ nghỉ 30/4-1/5, hàng không đã "tắc không lối thoát"

Dân trí Với tình trạng người dân đổ xô đi du lịch dịp 30/4-1/5, nguy cơ quá tải tại các sân bay là hiện hữu. Tuần vừa rồi, trạng thái "căng như dây đàn" hay "tắc không lối thoát" đã diễn ra.

Dự báo sân bay Nội Bài sẽ "căng như dây đàn" dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Lượng khách qua Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (HKQT) - Hà Nội sẽ đạt mức kỷ lục với 75.000 lượt khách. Lượng chuyến bay nội địa dự kiến vượt quá công suất thiết kế của nhà ga hành khách T1.

Thông tin trên được đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết trong bối cảnh hoạt động đi lại bằng đường hàng không đang tăng cao, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp tới.

"Dự kiến, lượng khách qua cảng dịp 30/4-1/5 đạt khoảng 75.000 lượt khách/ngày, tương đương 485-500 lượt chuyến mỗi ngày, tăng khoảng 25% so với hiện nay trung bình mỗi ngày khoảng gần 60.000 lượt khách với 400 lượt chuyến bay" - đại diện Cảng HKQT Nội Bài thông tin.

Như vậy, sản lượng chuyến bay nội địa đến thời điểm này đã phục hồi tương đối tốt, tương đương với mức đỉnh cao của năm 2019.

Để phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 cũng như cao điểm hè sắp tới, Cảng HKQT Nội Bài bố trí lực lượng an ninh hàng không phối hợp với Đồn Công an sân bay quốc tế Nội Bài đảm bảo phân luồng giao thông, đảm bảo thông thoáng, chống ùn tắc từ các luồng di chuyển của hành khách; mở tối đa hệ thống máy soi chiếu an ninh hàng không; phân bổ đủ quầy làm thủ tục cho các hãng hàng không.

Bộ Giao thông họp khẩn giữa trưa vì Tân Sơn Nhất "tắc không lối thoát"

Cuộc họp khẩn được triệu tập lúc 11h trưa ngày 20/4 nhằm giải quyết tình hình sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày vừa qua với yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra ùn ứ ở khu vực soi chiếu an ninh.

Hành khách ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nguyễn Quang).

Theo ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - đơn vị đang trực tiếp quản lý sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM, ùn tắc tại Tân Sơn Nhất những ngày vừa qua chủ yếu xảy ra tại "nút cổ chai" soi chiếu an ninh.

Lãnh đạo ACV cho biết, năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu là 1.728 khách/giờ tại sảnh A và 1.584 khách/giờ tại sảnh B.

Tuy nhiên, từ ngày 14/4 đến 19/4, trong các khung giờ sáng, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng này. Điển hình, tại khung giờ cao điểm ngày 17/4 từ 6-7h sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18/4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25-35%).

Nguyên nhân của tình hình trên ngoài việc lượng khách tăng đáng kể thì còn có liên quan đến việc khai báo y tế.

"Một số hành khách không khai báo y tế mà vẫn đi thẳng đến khu vực soi chiếu và phải quay trở ra khai báo lại dẫn đến mất rất nhiều thời gian. Cùng đó, có thời điểm, hệ thống khai báo bị nghẽn mạng. Do đó, khi mạng hoạt động bình thường, số lượng khách đến khu vực soi chiếu tăng đột biến bị dồn vào một khoảng thời gian ngắn. Đó là chưa kể một lượng không nhỏ khách làm thủ tục trực tuyến không qua quầy thủ tục, đi thẳng vào kiểm soát an ninh mà không khai báo y tế, tăng thời gian và gây ùn tắc" - ông Hùng cho hay.

30/4-1/5: Dân đổ xô đi du lịch, nhiều công ty tour khóa sổ

Đến thời điểm này, một số điểm du lịch như Hạ Long (Quảng Ninh), Sa Pa (Lào Cai), Lý Sơn (Quảng Ngãi), một số tỉnh khu vực Đông - Tây Bắc... nhiều nơi đã kín phòng, kín dịch vụ .

Giám đốc công ty du lịch G., có trụ sở tại phố Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội), cho biết, khách đổ xô đi du lịch dịp 30/4-1/5 nên công ty quá tải, không thể phục vụ được nữa nên đã dừng nhận khách. Đặc biệt, năm nay, khách còn đi du lịch sớm, đi vào cả tuần trước dịp nghỉ lễ (23-27/4), hoặc sau đó (từ 2-3/5),... nên dịch vụ đã kín cả chục ngày liền.

Vị giám đốc này chia sẻ, tới giờ mà tìm xe Limousine đặt cho khách đi 30/4-1/5 đi Sa Pa cũng khó vì các hãng vận chuyển đã cho thuê sạch.

Tại Đà Nẵng, việc khách du lịch đổ xô đến dịp 30/4-1/5 báo trước tình trạng "cháy" phòng khách sạn. Tới nay, Khu du lịch Núi Thần Tài đã hết phòng trong dịp cao điểm lễ. Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng đạt 80% công suất phòng,...

Còn tại Lý Sơn (Quảng Ngãi), lượng du khách đăng ký tham quan đảo cũng tăng đột biến, dự kiến trên 10.000 người. 133 cơ sở lưu trú trên đảo - gồm 8 khách sạn, 60 nhà nghỉ, còn lại là homestay với trên 1.000 phòng - cũng đã hết sạch phòng.

Hàng không "cháy" vé, nguy cơ quá tải tại các sân bay trong dịp 30/4-1/5

Các hãng hàng không Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO vừa công bố sẽ tiếp tục tăng tải gần 117.000 chỗ dịp 30/4 - 1/5, tương ứng với xấp xỉ 570 chuyến bay nội địa.

Đây lần thứ hai các hãng này công bố tăng tải phục vụ cao điểm 30/4, 1/5. Trước đó, các hãng đã công bố tăng thêm tới 500.000 chỗ. Như vậy, tổng số cung ứng sau hai đợt tăng tải của 3 hãng này lên tới hơn 610.000 chỗ, tương ứng gần 3.200 chuyến bay.

Đáng nói, mặc dù các hãng tăng tải liên tục, những chuyến bay đến các điểm du lịch vừa mở bán đã hết vé.

Trên website bán vé trực tuyến của các hãng hàng không, nhu cầu đi lại vào các ngày 29 - 30/4 và về ngày 2 - 3/5 tăng rất cao. Các điểm đến mà khách bay lựa chọn chủ yếu là Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Quy Nhơn...

Theo đại diện Vietnam Airlines, lượng khách đặt mua vé cao hầu hết chặng bay nội địa, đặc biệt nhộn nhịp trên các đường giữa Hà Nội và TP.HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, với tỉ lệ lấp đầy trong một số ngày bay cao điểm nhất lên tới 95%.

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" việc quản lý chuyến bay nhập cảnh Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Công điện tăng cường quản lý việc tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam; xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi, không tuân thủ quy định về phòng chống dịch.

Theo đó, liên quan đến việc phòng chống dịch Covid-19 qua đường hàng không, Bộ GTVT hôm 22/4 đã có văn bản yêu cầu công văn gửi Cục Hàng không VN; Tổng công ty Hàng không VN; các hãng Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cảng hàng không, sân bay.

Tại một số cảng hàng không, sân bay vẫn còn hiện tượng một số nhân viên các cảng hàng không, hãng hàng không và hành khách không đeo khẩu trang theo quy định.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các Cảng vụ hàng không và các hãng hàng không khẩn trương kiểm tra và nhắc nhở cán bộ nhân viên, người lao động của đơn vị và hành khách tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch; từ chối vận chuyển các trường hợp không thực hiện khai báo y tế và các quy định về an toàn dịch bệnh.

Giám đốc các đơn vị tại cảng hàng không, sân bay phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh trong phạm vi phụ trách.

Mai Chi (tổng hợp)