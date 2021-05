Bộ Giao thông họp khẩn giữa trưa vì Tân Sơn Nhất "tắc không lối thoát"

Dân trí Cuộc họp khẩn được triệu tập lúc 11h trưa nay (20/4), nhằm giải quyết tình hình sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày vừa qua với yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra ùn ứ ở khu vực soi chiếu an ninh.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - đơn vị đang trực tiếp quản lý sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM, ùn tắc tại Tân Sơn Nhất những ngày vừa qua chủ yếu xảy ra tại "nút cổ chai" soi chiếu an ninh.

Lãnh đạo ACV cho biết, năng lực khai thác của Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất được Cục Hàng không Việt Nam cấp phép, năng lực thông qua cửa an ninh soi chiếu là 1.728 khách/giờ tại sảnh A và 1.584 khách/giờ tại sảnh B.

Tuy nhiên, từ ngày 14/4 đến 19/4, trong các khung giờ buổi sáng, lượng hành khách thông qua cửa an ninh soi chiếu vượt xa ngưỡng này. Điển hình tại khung giờ cao điểm ngày 17/4 từ 6-7h sáng có khoảng 2.706 khách/giờ tại sảnh A, ngày 18/4 là 2.400 khách/giờ (vượt công suất thiết kế khoảng 25-35%).

Hành khách ùn tắc ở sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Nguyễn Quang).

Nguyên nhân của tình hình trên ngoài việc lượng khách tăng đáng kể thì còn có liên quan đến việc khai báo y tế.

"Một số hành khách không khai báo y tế mà vẫn đi thẳng đến khu vực soi chiếu và phải quay trở ra khai báo lại dẫn đến mất rất nhiều thời gian. Cùng đó, có thời điểm, hệ thống khai báo bị nghẽn mạng. Do đó, khi mạng hoạt động bình thường, số lượng khách đến khu vực soi chiếu tăng đột biến bị dồn vào một khoảng thời gian ngắn. Đó là chưa kể một lượng không nhỏ khách làm thủ tục trực tuyến không qua quầy thủ tục, đi thẳng vào kiểm soát an ninh mà không khai báo y tế, tăng thời gian và gây ùn tắc" - ông Hùng cho hay.

Thời gian qua, an ninh hàng không phải thực hiện việc kiểm tra an ninh trực quan ngẫu nhiên 10% hành khách. Điều này dẫn đến kéo dài thời gian tại khu vực soi chiếu. Theo ông Hùng, trong sáng nay, ACV thống nhất với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng cường thêm 5 máy soi chiếu từ nhà ga quốc tế sang phục vụ quốc nội song song với việc hoạt động hết công suất 100% máy hiện có.

Tại cuộc họp, ông Đinh Việt Thắng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - nhấn mạnh: "Nguyên nhân sâu xa là ga quốc nội Tân Sơn Nhất quá tải từ rất lâu. Cảng chỉ có một cao trình (khách đi, khách đến cùng một tầng), lại phải cơi nới nhiều lần. Do vậy, muốn xử lý triệt để thì phải đẩy nhanh việc xây dựng nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất".

Người đứng đầu cơ quan quản lý hàng không cho biết, ngay sau khi có thông tin về việc ùn tắc, Cục Hàng không Việt Nam đã lập một đoàn kiểm tra tình hình thực tế. Trước mắt, yêu cầu tạm dừng việc kiểm tra trực quan ngẫu nhiên 10%; Mở toàn bộ các luồng soi chiếu để phục vụ hành khách, bao gồm cả việc mở luồng nội bộ; Thiết lập riêng luồng phục vụ người có công với cách mạng, người già, trẻ em, phụ nữ có thai. Thực tế là ngay ngày hôm sau, tình trạng ùn tắc đã giảm rất nhiều. Đến ngày 19/4, tình hình đã cơ bản được kiểm soát. Cảng vụ hàng không bấm giờ, không khách nào phải đứng đợi ở khu vực soi chiếu quá 30 phút.

"Rõ ràng lượng khách đông như thế này cũng chưa bằng cao điểm Tết. Tại sao Tết làm tốt mà giờ lại tắc? Vấn đề là do chủ quan" - ông Thắng nói và dẫn ví dụ cùng một quy định kiểm tra ngẫu nhiên trực quan 10% hành khách, Nội Bài đang làm rất tốt: "Cảng HKQT Nội Bài làm rất tốt việc này. Ngay ngày đầu tiên triển khai quy định, Giám đốc sân bay đã có mặt từ 6h sáng để kiểm tra. Quản lý một sân bay lớn, càng phải trách nhiệm cao hơn, càng phải trăn trở hơn".

Cũng theo Cục trưởng Cục Hàng không, đây là quy định quốc tế, liên quan đến an ninh, an toàn, là việc bắt buộc phải làm, không thể bàn lùi; tuyệt đối không thể đánh đổi an ninh, an toàn vì bất kỳ lý do nào. Vấn đề đặt ra chỉ là làm như thế nào, bằng cách nào hay thôi.

Với hãng hàng không, ông Thắng cho biết đã điều tiết giảm bớt chuyến bay khai thác bằng tàu bay thân rộng của Vietnam Airlines (5 chuyến) và Bamboo (3 chuyến) khỏi khung giờ cao điểm từ 6-9h sáng hàng ngày; đồng thời khẳng định ngay trong chiều nay sẽ ký văn bản bỏ quy định an ninh hàng không phải kiểm tra khai báo y tế và chuyển trách nhiệm này cho các hãng hàng không.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn yêu cầu ACV và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phải chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch phục vụ trong thời gian tới, tuyệt đối không để xảy ra ùn ứ ở khu vực soi chiếu an ninh.

"Phải tăng cường tinh thần trách nhiệm của nhân viên an ninh, tăng công suất của từng dây chuyền, huy động đủ người. Mục tiêu là phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân" Thứ trưởng chỉ đạo và yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà lại slot cung ứng tại các cảng hàng không, đặc biệt là tại các cảng có nguy cơ ùn ứ, tăng cường thực hiện kiểm tra giám sát.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT, hiện có một số hãng dồn chuyến, hủy chuyến, cảng vụ hàng không có trách nhiệm kiểm tra, xử phạt nghiêm. Thứ trưởng nói và yêu cầu các đơn vị thống kê cụ thể số liệu dồn chuyến, hủy chuyến thời gian qua để Bộ GTVT có giải pháp cũng như có hình thức xử lý thích đáng.

Lãnh đạo Bộ GTVT cũng thống nhất ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam về việc bỏ quy định an ninh hàng không thực hiện kiểm tra khai báo y tế và chuyển nhiệm vụ này cho hãng hàng không

"Chậm nhất 45 giây phải thực hiện xong việc soi chiếu. Ngay chiều mai (21/4), tôi sẽ tiếp tục đi kiểm tra việc phục vụ hành khách tại Tân Sơn Nhất" - Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho biết thêm.

Châu Như Quỳnh