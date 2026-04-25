Chủ tịch Nam Long: Bán nhà lúc này phải xác định rõ khách hàng là ai

Trong thách thức có cơ hội

Sáng 25/4, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông thường niên 2026.

Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT - cho biết thị trường bất động sản đang xảy ra 2 thách thức lớn. Thứ nhất là chênh lệch ngày càng lớn giữa thu nhập của người dân và giá bất động sản, khiến khả năng tiếp cận nhà ở trở nên khó khăn hơn. Thứ hai là sự "lệch pha", mất cân đối về nguồn cung, sản phẩm cao cấp nhiều hơn trong khi nhu cầu thực lại tập trung vào phân khúc vừa túi tiền.

Trong bối cảnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp vẫn nhìn thấy cơ hội khi nhu cầu nhà ở tại Việt Nam vẫn còn lớn, quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra và đầu tư hạ tầng đang được đẩy mạnh, từ các tuyến vành đai đến đường sắt và việc mở rộng không gian đô thị sau sáp nhập địa phương.

Giữa bối cảnh này, Nam Long sẽ tập trung vào những gì thị trường thực sự cần. Ông nhấn mạnh doanh nghiệp sẽ ưu tiên phát triển dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền, phục vụ nhu cầu ở thực phù hợp với khả năng chi trả của khách hàng.

Chủ tịch Nam Long trao đổi tại cuộc họp với cổ đông (Ảnh: BTC).

Cổ đông đặt câu hỏi làm sao để xác định đúng khách hàng có nhu cầu thật, tránh đầu cơ trong bối cảnh thị trường lệch pha? Ông Quang cho biết khi lãi suất tăng lên thì những nhà đầu tư lướt sóng hoặc dùng đòn bẩy cao sẽ tự động bị loại khỏi thị trường. Lúc đó, thị trường còn lại chủ yếu là người mua ở thật và nhà đầu tư thực.

Vấn đề của doanh nghiệp là phải xác định đúng nhóm khách này, rồi xây dựng chính sách phù hợp với họ. Nếu không đúng đối tượng thì chính sách đưa ra cũng không hấp thụ được.

Khi xác định đúng đối tượng, công ty sẽ làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp - nơi có người lao động có nhu cầu ở thật - để kết nối, tạo nên mô hình đồng hành với các chương trình nhà ở vừa túi tiền.

Dồn lực tạo lập quỹ đất quanh sân bay Long Thành và dự án Waterpoint

Ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh - Tổng giám đốc - trả lời cổ đông về chiến lược tập trung vào 2 khu vực để phát triển quỹ đất, gồm khu vực xung quanh sân bay Long Thành và quanh dự án Waterpoint - tức Long An (cũ). Doanh nghiệp đang làm việc với một số cơ hội và cũng đã tiến khá gần đến một vài thương vụ. Khi nào hoàn tất, công ty sẽ công bố chính thức.

Cũng theo vị này, Nam Long chưa có kế hoạch tham gia các dự án BT để phát triển quỹ đất. Lý do, các dự án BT thường yêu cầu vốn đầu tư rất lớn, trong khi định hướng của Nam Long lúc này là tập trung vào thế mạnh cốt lõi, tức là phát triển khu đô thị. Vì vậy, công ty sẽ ưu tiên những gì mình làm tốt nhất, thay vì mở rộng sang các mô hình cần nguồn lực quá lớn như BT ở thời điểm này.

Năm nay, Nam Long đặt mục tiêu doanh số 23.460 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước, đến từ việc bán các dự án trọng điểm ở TPHCM, Đồng Nai, Cần Thơ, Tây Ninh. Doanh thu dự kiến đạt 7.630 tỷ đồng, tăng 35% và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 720 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước.