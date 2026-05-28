Chủ tịch Kido: Nhân viên không biết dùng AI sẽ bị đào thải

Sáng ngày 28/5, Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: KDC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, thông qua kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ đồng - tăng 33% và lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng - giảm nhẹ 4% so với năm ngoái.

Kết thúc quý I, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 2.482 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 32 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 67 tỷ đồng cùng kỳ.

Quý đầu năm, ban lãnh đạo cho biết công ty có bị ảnh hưởng tiêu cực do nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp bởi biến động và tỷ giá. “Kido dự báo tốt nên đỡ rủi ro hơn, chứ không thể không bị ảnh hưởng xấu”, đại diện công ty cho hay.

Năm nay, doanh nghiệp của doanh nhân gốc Hoa sẽ cơ cấu lại thành 4 ngành hàng chính, bao gồm: Ngành dầu ăn - bơ, ngành gia vị, ngành bánh và ngành bánh bao - bánh hấp đông lạnh.

Đặc biệt riêng mảng dầu ăn - bơ, mảng công ty có lợi thế và thị phần lớn nhất hiện nay, sẽ tái cấu trúc theo hướng gom về Dầu thực vật Tường An - doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm trong mảng dầu ăn của tập đoàn.

Dầu ăn Tường An dự kiến phải tăng mạnh vốn điều lệ, từ mức gần 339 tỷ đồng hiện tại lên 3.188 tỷ đồng. Doanh nghiệp này sẽ là đơn vị bao thầu mảng dầu ăn, đồng thời nắm quyền sở hữu gần như toàn bộ Vocarimex và Kido Nhà Bè.

Công ty cũng đã tính đến việc IPO Tường An sau khi tái cấu trúc xong. Cách sắp xếp này không chỉ giúp Kido tinh gọn mô hình quản trị, tạo nền tảng cho chiến lược sắp tới… mà còn tăng giá trị công ty sau khi niêm yết trở lại trên sàn chứng khoán.

Trong thời buổi công nghệ phát triển hiện nay, ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị Kido - cho biết công ty cũng đang đầu tư vào AI để giảm chi phí và mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

Ông Trần Kim Thành trả lời cổ đông (Ảnh: BTC).

Công ty cũng có kế hoạch đưa AI vào quản trị. Ban lãnh đạo cho hay, từ năm 2010 công ty đã áp dụng hệ thống quản lý hiện đại, nhờ đó có lượng số liệu khổng lồ, nên khi sử dụng AI thì sẽ tạo ra hiệu quả rất cao.

Công ty còn đang đào tạo nhân sự về AI, và sẽ triển khai từng bộ phận, ứng dụng càng sớm càng tốt. “Sắp tới, nếu nhân viên nào của Kido không biết AI thì công ty sẽ đưa vị trí đó cho người khác làm. Thế giới đang dùng AI, nếu ai không biết dùng AI, thì không phải công ty đào thải mà bản thân nhân viên đó sẽ phải tự đào thải, vì sẽ không biết cách sử dụng công nghệ tiên tiến”, ông Thành nói.

Liên quan đến các dự án bất động sản, khi được cổ đông chất vấn, ông Trần Lệ Nguyên - Tổng giám đốc công ty - cho biết hiện đang chuyển đổi từ đất đã cổ phần hóa sang đất thương mại theo Nghị quyết 171 mới. Theo ông Nguyên liệt kê, công ty này hiện có nhiều quỹ đất tại TPHCM như đường Nơ Trang Long, đường Phan Huy Ích (khu vực xưởng Tường An cũ).

Ông Nguyên thông tin, theo nghị quyết mới có thể chuyển đổi đất đã cổ phần sang đất thương mại. Nhờ đó, công ty đang đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, song song phát triển các dự án nhằm mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông.