Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt nói về mối quan hệ với KIDO Foods

Chiều ngày 16/4, Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã chứng khoán: VDS) đã tổ chức kỳ họp cổ đông 2026, thông qua kế hoạch kinh doanh cũng như chia sẻ với cổ đông về các vấn đề liên quan cổ đông lớn KIDO Foods, việc vay vốn trong bối cảnh lãi suất tăng cao…

Cổ đông mới KIDO Foods đang nắm giữ 26 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,56% vốn tại Chứng khoán Rồng Việt. Trong thời gian chứng khoán biến động từ đầu năm, công ty này đã liên tục mua vào cổ phiếu VDS để tăng sở hữu.

Ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (Ảnh: BTC).

Chia sẻ về nhóm cổ đông này, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Chứng khoán Rồng Việt Nguyễn Miên Tuấn khẳng định KIDO Foods là cổ đông lâu năm, đồng thời có định hướng gắn bó lâu dài với công ty. Bên cạnh việc nắm giữ cổ phần, nhóm này cũng hỗ trợ công ty về nguồn lực tài chính, góp phần củng cố nền tảng vốn và hoạt động kinh doanh.

KIDO Foods trước kia là công ty thực phẩm thuộc Tập đoàn KIDO nhưng phía tập đoàn đã chuyển nhượng 51% vốn cho Nutifood từ năm 2024. Cuối năm 2025, KIDO thông báo sẽ chuyển nhượng tiếp 49% vốn còn lại tại công ty này cho Nutifood.

Cái khó của Chứng khoán Rồng Việt

Liên quan đến tình hình lãi suất, lãnh đạo công ty cho biết mặt bằng lãi suất đang được điều chỉnh giảm sau thời gian tăng trưởng nóng là tín hiệu đáng mừng.

Khác với những công ty chứng khoán khác, Rồng Việt không có ngân hàng hậu thuẫn phía sau.

“Đây là một trong những cái khó khăn của chúng tôi. Do đó, công ty luôn chú trọng kiểm soát tài chính và sử dụng vốn hiệu quả. Trong năm nay, công ty tiếp tục đặt mục tiêu nâng dư nợ cho vay ký quỹ để đóng góp vào doanh thu. Để làm được điều này, công ty kỳ vọng gia tăng hoạt động cho vay theo các thương vụ (deal)”, ông Tuấn nói.

Vị này kể, 5 năm qua công ty đã tăng cường năng lực tài chính và cải thiện hiệu quả hoạt động, với chỉ số ROE được nâng lên. Nhờ đó, số lượng cổ đông cũng gia tăng, đạt khoảng 12.000 cổ đông vào cuối năm 2025. Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm đối tác trong thời gian tới để củng cố nguồn lực tài chính. Lãnh đạo công ty còn kỳ vọng việc nâng hạng giúp Việt Nam thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài, qua đó tạo động lực cho thị trường.

Quý I lỗ 30 tỷ đồng, chủ yếu do tự doanh

Cổ đông chất vấn lãnh đạo tại đại hội (Ảnh: BTC).

Về kinh doanh, năm 2026 doanh nghiệp đề ra mục tiêu doanh thu khoảng 1.318 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 408 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng lần lượt khoảng 20% và 45% so với năm trước.

Bên cạnh đó, công ty trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng thông qua phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động khoảng 1.444 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu được sử dụng cho hoạt động cho vay ký quỹ, bên cạnh đầu tư tự doanh và các mảng kinh doanh khác.

Trong quý I, công ty ước tính doanh thu đạt khoảng 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận thu về âm khoảng 30 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến công ty thua lỗ đến từ việc phải tăng trích lập dự phòng cho danh mục tự doanh trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến kém tích cực giai đoạn đầu năm. Cùng với đó, các yếu tố bên ngoài như biến động địa chính trị, xung đột Trung Đông cùng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đã ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả đầu tư.

Ban lãnh đạo cho biết thêm, thị trường năm nay dự kiến đối mặt với nhiều áp lực, trong đó có mặt bằng lãi suất gia tăng. Dù vậy, Rồng Việt đánh giá vẫn còn dư địa tăng trưởng nhờ các yếu tố như mục tiêu tăng trưởng GDP, dòng vốn ngoại và triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp.