Hơn 500 phản ánh hóa đơn điện tăng cao, EVN nói chưa phát hiện sai sót

Trước phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 năm nay tăng đột biến tại một số địa phương ở miền Bắc và miền Trung, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết đã chỉ đạo các tổng công ty điện lực rà soát và xử lý.

EVN cho biết hiện có hơn 31 triệu khách hàng sinh hoạt do tập đoàn này quản lý, bán điện, trong đó, có 3,2 triệu khách hàng (chiếm khoảng 10%) tiêu thụ nhiều hơn 30% trong tháng 8.

Tập đoàn cho rằng tháng 8 vừa qua, nhất là vào nửa đầu tháng, nhiều khu vực ở miền Bắc đã trải qua giai đoạn thời tiết nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Thậm chí ngày 4/8, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay.

EVN dẫn số liệu từ các trung tâm chăm sóc khách hàng các tổng công ty điện lực cũng như theo dõi phản ánh trên mạng xã hội cho biết đến thời điểm hiện tại có khoảng trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao.

Theo thống kê của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, trong tháng 8, số điện thoại tổng đài cũng ghi nhận có 171.723 cuộc gọi đến, trong đó số cuộc gọi được tiếp nhận là 150.387 (tỷ lệ 87,58%).

Đơn vị điện lực cho rằng số lượng cuộc gọi tập trung cao hơn vào những thời điểm nắng nóng nên vào những thời điểm này thì cuộc gọi của khách hàng có thể chưa được tiếp nhận kịp thời.

Hóa đơn tiền điện tháng 7, tháng 8 của một hộ gia đình ở phường Việt Hưng, Hà Nội tăng vọt (Ảnh: Thanh Thương).

Qua rà soát ban đầu các thông tin liên quan phản ánh về hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao, EVN cho biết chưa phát hiện sai sót và hiện nay việc rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện vẫn được tiếp tục tiến hành.

Về các nội dung đăng tải trên mạng xã hội phản ánh hóa đơn tiền điện, EVN cho biết cũng có nhiều bài đăng hoặc trong hội nhóm không xác minh được thông tin cụ thể của khách hàng, do đó doanh nghiệp không thể tìm hiểu cụ thể tính xác thực của thông tin. Thậm chí, một số thông tin phản ánh không có thật hoặc đăng nhằm mục đích "câu view", bán hàng online.

Theo thống kê của EVN, có nhiều trường hợp phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ tập đoàn mà mua điện từ các tổ chức mua buôn bán lẻ điện.

Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ cơ khí, phải nhập số liệu thủ công và do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhầm chỉ số công tơ. Theo thống kê sơ bộ, hiện trên cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức.

Đối với các khách hàng dùng điện của EVN, hiện nay đã được lắp đặt công tơ điện tử cho hầu hết khách hàng. Việc lắp đặt công tơ điện tử và thực hiện đọc số liệu từ xa giúp cho việc ghi chỉ số công tơ không phải nhập số liệu thủ công như khi sử dụng công tơ cơ khí. Qua đó, hạn chế đáng kể sai sót do số liệu được cập nhật tự động, số liệu cũng không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.