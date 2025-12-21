Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Bổ nhiệm nhiều nhân sự chủ chốt

Sáng 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị Công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về việc bổ nhiệm Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM.

Cụ thể, ông Trương Minh Huy Vũ - Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - được giao kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Ông Nguyễn Hồng Văn - Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) - được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM trong thời hạn 5 năm.

Lễ công bố Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng (Ảnh: VGP).

TPHCM đồng thời biệt phái ông Nguyễn Hữu Huân - Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán, Đại học Kinh tế TPHCM - đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan thời hạn 5 năm.

Đối với Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh - Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng - được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành.

Ông Đặng Đình Đức, Phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng.

Không thể bỏ lỡ cơ hội này

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới; là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, hiện thực hóa chủ trương về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế.

Sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết, từ tầm nhìn mang tính thời đại. Thủ tướng cũng cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội "có một không hai" để trở thành nơi hội tụ dòng vốn đầu tư, hàng hóa, công nghệ và nhân tài toàn cầu.

Vì vậy, Thủ tướng nhấn mạnh rằng chúng ta không bỏ lỡ cơ hội này, phải tận dụng để tạo ra động lực mới, để việc thành lập trung tâm tài chính là lựa chọn chiến lược, tái cấu trúc dòng vốn đầu tư.

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng, hành trình hôm nay là quá trình đổi mới tư duy tiếp cận với thể chế đi trước, mở đường. Từ đó lựa chọn mô hình độc đáo, khác biệt là "một trung tâm, hai điểm đến" với triết lý "trung tâm tài chính thông minh, số và xanh".

Việt Nam chủ trương không cạnh tranh trực tiếp với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, thế giới, mà là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới. Từ đó nâng tầm vị thế quốc gia, tạo đột phá về nguồn lực, thể chế, nhưng cũng còn nhiều thách thức ở phía trước cần vượt qua.

Thủ tướng nhấn mạnh các nhiệm vụ để Trung tâm tài chính quốc tế hoạt động hiệu quả, thực chất, phát huy hiệu quả (Ảnh: VGP).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương trong quản lý, vận hành trung tâm tài chính cần tập trung đổi mới tư duy quản lý sang "kiến tạo và phục vụ", mọi vướng mắc của nhà đầu tư được xử lý theo quy trình đặc biệt, "một cửa tại chỗ" theo đúng thẩm quyền. Bảo đảm cân bằng giữa tự do tài chính và an toàn hệ thống, giữa hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải tập trung hoàn thiện hạ tầng và hệ sinh thái kinh tế - xã hội, tiến độ các dự án giao thông kết nối (sân bay, bến cảng, hệ thống metro, đường sắt đô thị, đường vành đai…), hạ tầng số (5G/6G…), các khu thương mại tự do; hệ sinh thái phục vụ đời sống xã hội cho các chuyên gia, nhà đầu tư "an cư lạc nghiệp".

Cùng đó, Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội, nhà đầu tư nỗ lực, tự tin; nhà đầu tư quốc tế tin tưởng, đồng hành để cùng hợp tác, chia sẻ, đưa các nguồn lực vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý để đầu tư kinh doanh lâu dài, bền vững và thành công, đảm bảo "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".