Đà Nẵng công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế
(Dân trí) - Đà Nẵng ra mắt 10 thành viên đầu tiên của IFC, với sự góp mặt của VCB cùng loạt đối tác ngoại như Binance, Bybit. Thành phố đã sẵn sàng hạ tầng vận hành thử nghiệm.
Sáng 21/12, UBND Đà Nẵng đã chính thức công bố danh sách 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.
Trong đó có các tổ chức và định chế tài chính như Công ty TNHH MTV Makara Capital Vietnam Holdings, Công ty TNHH APEX Vietnam IFC Services, Công ty TNHH Bybit Technology Vietnam, Công ty Cổ phần DTC Pay Vietnam….
Thành viên ngân hàng duy nhất trong danh sách là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã chứng khoán: VCB).
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến nay đã nhận được gần 70 thư bày tỏ quan tâm đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Đây được xem là tín hiệu ban đầu cho thấy sức hút của mô hình trung tâm tài chính mới, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược phát triển các trung tâm tài chính mang tầm khu vực.
Song song với đó, Đà Nẵng đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nhân lực, tư vấn, truyền thông, kết nối hệ sinh thái, xúc tiến đầu tư và phát triển sản phẩm tài chính - công nghệ.
Trong số các đối tác ký kết biên bản hợp tác với thành phố Đà Nẵng có nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính và công nghệ toàn cầu như Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, DTCpay, APEX Group, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ và Frankfurt Main Finance.
Đà Nẵng đã sẵn sàng triển khai đồng bộ
Ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong khi chờ xây dựng các Nghị định triển khai, từ tháng 9 Đà Nẵng đã chuyển trạng thái hoạt động sang xây dựng mô phỏng và vận hành thử.
Đà Nẵng cũng đã hoàn thành trụ sở cơ quan điều hành tại khu Công viên phần mềm, bố trí khoảng 4.000m2 với đầy đủ thiết bị từ hạ tầng internet đến hệ thống dữ liệu và máy chủ.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2027, thành phố sẽ xúc tiến đầu tư hạ tầng và phát triển hệ sinh thái trung tâm tài chính tại khu đất sạch ven biển, quy mô khoảng 18ha.