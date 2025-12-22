Đà Nẵng công bố 10 thành viên đầu tiên của Trung tâm tài chính quốc tế

Sáng 21/12, UBND Đà Nẵng đã chính thức công bố danh sách 10 tổ chức đầu tiên trở thành thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trong đó có các tổ chức và định chế tài chính như Công ty TNHH MTV Makara Capital Vietnam Holdings, Công ty TNHH APEX Vietnam IFC Services, Công ty TNHH Bybit Technology Vietnam, Công ty Cổ phần DTC Pay Vietnam….

Thành viên ngân hàng duy nhất trong danh sách là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (mã chứng khoán: VCB).

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến nay đã nhận được gần 70 thư bày tỏ quan tâm đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng. Đây được xem là tín hiệu ban đầu cho thấy sức hút của mô hình trung tâm tài chính mới, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược phát triển các trung tâm tài chính mang tầm khu vực.

10 thành viên của Trung tâm Tài chính quốc tế Đà Nẵng, có mặt một thành viên trong nhóm Big4 ngân hàng (Ảnh: DT).

Song song với đó, Đà Nẵng đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) trong nhiều lĩnh vực như đào tạo nhân lực, tư vấn, truyền thông, kết nối hệ sinh thái, xúc tiến đầu tư và phát triển sản phẩm tài chính - công nghệ.

Trong số các đối tác ký kết biên bản hợp tác với thành phố Đà Nẵng có nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực tài chính và công nghệ toàn cầu như Binance, Tether, Bybit, Abu Dhabi Global Market, DTCpay, APEX Group, Hiệp hội Fintech Thụy Sĩ và Frankfurt Main Finance.