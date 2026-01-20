Chính thức nhận hồ sơ lập sàn tài sản mã hóa: Vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng
(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa công bố thủ tục cấp phép thí điểm sàn tài sản mã hóa. Doanh nghiệp tham gia phải có vốn 10.000 tỷ đồng và nhân sự chủ chốt giàu kinh nghiệm.
Để triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 về việc công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực này, thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Theo Quyết định, Bộ Tài chính ban hành thí điểm ba thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa, gồm thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thủ tục điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thủ tục thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
Việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính nêu trên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 20/1. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có kế hoạch tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa có thể nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Tài chính theo quy định.
Thống kê đến nay đã có khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng công bố kế hoạch, sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Trong nhóm công ty chứng khoán, có Chứng khoán SSI từ năm 2022 đã lập Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID). Gần đây, SSID cùng Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký kết hợp tác chiến lược với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS), nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện tại Việt Nam, dựa trên nền tảng blockchain và điện toán đám mây.
Chứng khoán VIX cũng góp vốn thành lập Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Mới đây, công ty còn ký kết hợp tác với FPT để chuẩn bị hạ tầng công nghệ. Song song với đó, Chứng khoán VIX cũng lên kế hoạch phát hành gần 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó có kế hoạch góp thêm khoảng 1.000 tỷ đồng vào VIXEX.
Ở khối ngân hàng, MBBank được xem là đơn vị tiên phong khi hợp tác kỹ thuật với Dunamu - công ty vận hành Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Thỏa thuận này mở đường cho MBBank thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời phối hợp xây dựng hành lang pháp lý, quy trình vận hành và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.
Techcombank cũng thành lập Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) với vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, bảng giá của TCBS hiện đã tích hợp mục “tài sản mã hóa”, theo dõi diễn biến của hơn 100 đồng tiền điện tử phổ biến như BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), XRP, BNB, DOGE…
VPBank cũng cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai ngay khi cơ quan quản lý cấp phép….
Theo Nghị quyết số 05, tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện sau:
Thứ nhất, tổ chức đăng ký phải là doanh nghiệp Việt Nam, được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Luật Doanh nghiệp.
Thứ hai, việc góp vốn điều lệ phải bằng Đồng Việt Nam, với vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng Việt Nam.
Thứ ba, về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn, tổ chức đăng ký phải đáp ứng các điều kiện sau:
Có tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp vốn; trong đó, trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 02 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn....
Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại 01 tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép.
Thứ tư, tổ chức đăng ký phải có trụ sở làm việc hợp pháp, có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị văn phòng và hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
Thứ năm, về điều kiện nhân sự, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ.
Giám đốc công nghệ hoặc vị trí tương đương phải có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận công nghệ thông tin của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.
Đồng thời, tổ chức phải có tối thiểu 10 nhân sự làm việc tại bộ phận công nghệ có văn bằng, chứng chỉ đào tạo về an toàn thông tin mạng đáp ứng quy định tại Điều 50 Luật An toàn thông tin mạng, cùng với tối thiểu 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ khác.