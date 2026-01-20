Chính thức nhận hồ sơ lập sàn tài sản mã hóa: Vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng

Để triển khai Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 về việc công bố các thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực này, thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo Quyết định, Bộ Tài chính ban hành thí điểm ba thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài sản mã hóa, gồm thủ tục cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, thủ tục điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và thủ tục thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc tiếp nhận hồ sơ đối với các thủ tục hành chính nêu trên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 20/1. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có kế hoạch tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa có thể nộp hồ sơ đăng ký lên Bộ Tài chính theo quy định.

Thống kê đến nay đã có khoảng 10 công ty chứng khoán và ngân hàng công bố kế hoạch, sẵn sàng tham gia cung cấp dịch vụ sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Trong nhóm công ty chứng khoán, có Chứng khoán SSI từ năm 2022 đã lập Công ty cổ phần Công nghệ số SSI (SSI Digital - SSID). Gần đây, SSID cùng Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI đã ký kết hợp tác chiến lược với Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS), nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính số toàn diện tại Việt Nam, dựa trên nền tảng blockchain và điện toán đám mây.

Chứng khoán VIX cũng góp vốn thành lập Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX). Mới đây, công ty còn ký kết hợp tác với FPT để chuẩn bị hạ tầng công nghệ. Song song với đó, Chứng khoán VIX cũng lên kế hoạch phát hành gần 919 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn huy động dự kiến được sử dụng để mở rộng hoạt động kinh doanh, trong đó có kế hoạch góp thêm khoảng 1.000 tỷ đồng vào VIXEX.

Ở khối ngân hàng, MBBank được xem là đơn vị tiên phong khi hợp tác kỹ thuật với Dunamu - công ty vận hành Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc. Thỏa thuận này mở đường cho MBBank thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam, đồng thời phối hợp xây dựng hành lang pháp lý, quy trình vận hành và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

Techcombank cũng thành lập Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) với vốn điều lệ hàng trăm tỷ đồng. Đáng chú ý, bảng giá của TCBS hiện đã tích hợp mục “tài sản mã hóa”, theo dõi diễn biến của hơn 100 đồng tiền điện tử phổ biến như BTC (Bitcoin), ETH (Ethereum), XRP, BNB, DOGE…

VPBank cũng cho biết đã chuẩn bị đầy đủ nguồn lực để triển khai ngay khi cơ quan quản lý cấp phép….