Chiêu trò giả mạo phong bì Cục Thuế, lừa người dân nộp 80.000 đồng

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc một số người dân nhận được phong bì của Cục Thuế chuyển phát nhanh (SPX) với yêu cầu thanh toán 80.000 đồng. Tuy nhiên, khi mở ra, người nhận phản ánh bên trong chỉ có bản photocopy của công văn cơ quan Nhà nước.

Trong vụ việc này, Cục Thuế khẳng định các phong bì và giấy tờ bên trong không phải do Cục này hay các đơn vị ngành thuế phát hành. Loại phong bì như trong hình ảnh lan truyền trên mạng không phải mẫu được sử dụng trong hệ thống cơ quan thuế.

Cục Thuế thông tin để người dân biết, phòng tránh và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không thực hiện thanh toán nếu gặp tình huống tương tự và báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

Cơ quan này cũng đề nghị các bưu cục, đơn vị vận chuyển khi tiếp nhận các phong bì có dấu hiệu bất thường cần phối hợp cung cấp thông tin để xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo.

Một bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác liên quan đến việc nhận được công văn thuế (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, trong một hội nhóm có hàng trăm nghìn thành viên trên mạng xã hội, một người dùng đã đăng tải bài viết cho biết bản thân nhận được công văn thuế gửi qua hình thức SPX, nhận thanh toán hết 80.000 đồng. Người này bảo bưu tá bóc ra kiểm tra thì bên trong là văn bản photo.

Người này sau đó yêu cầu bưu tá trả về bưu cục gốc, đồng thời đăng tải hình ảnh và nội dung câu chuyện nhằm cảnh báo tình trạng lừa đảo tới người dùng mạng.